台股下採萬四支撐 國安基金：恐慌氣氛收斂

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台股22日早盤一度下挫逾270點，國安基金執行秘書阮清華表示，目前恐慌氣氛有在收斂，國安基金會持續緊盯。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北22日電）美國聯準會暗示將持續積極調高利率，美股尾盤急挫。針對台股早盤一度下挫逾270點，國安基金執行秘書阮清華表示，目前恐慌氣氛有在收斂，國安基金會持續緊盯3大國內外政經情勢發展，運用既有籌碼，妥適因應。

美國聯準會（Fed）宣布升息3碼（1碼是0.25個百分點），決策雖符合市場預期，但官員示意持續積極調升利率，美股尾盤急跌，3大指數跌幅都達1.7%以上。台股今天開低98點，早盤一度下挫逾270點，最低來到14151.8點。

阮清華上午接受電訪時指出，台股今天早盤的恐慌氣氛有在收斂，跌幅漸縮；到上午10時30分，上市成交量已超過新台幣1000億元，看起來還是有動能、承接力道。

國安基金7月進場護台股，阮清華指出，這波股市下跌是屬全球性下挫，美國不斷升息因應高通膨，難免產生匯率問題與資金移動，國安基金會運用既有籌碼，妥適因應，維持股市穩定、避免失序。

他表示，國安基金密切關注整體國內、國際政經情勢，如近期通膨源頭的俄烏戰爭，以及台灣中央銀行今天下午的利率決策，聯準會後續決策當然也是國安基金緊盯的一大重點。

「台灣是有基本面的」，阮清華強調，台灣以外貿為導向，如果國外市場需求疲弱，雖難免受影響，不過到8月為止，國內疫情漸緩、走向開放，內需轉強，上市櫃公司獲利也維持高檔，國際機構預測台灣今年經濟成長率超過3%，這在國際上可謂不錯的表現。（編輯：張良知）1110922