外資賣超78.45億元 大砍金融股

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（中央社記者張建中台北26日電）台股今天開低走低，終場大跌340點，摜破13800點關卡，創21個月來新低。外資賣超新台幣78.45億元，賣超前10名以金融股居多。

隨著美股重挫，台股今天同步走弱，在電子、金融及傳統產業股全面下挫，加權指數收在13778.19點，大跌340.19點，跌幅約2.41%，成交值新台幣2178.13億元。

外資及陸資持續賣超78.45億元，自營商賣超31.76億元，投信買超22.66億元，連續8個交易日買超；三大法人合計賣超87.55億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融股居多，有玉山金、中信金、開發金、新光金及富邦金。其餘賣超前10名還有國泰永續高股息、台泥、聯電、元大台灣50、力積電。

外資買超元大台灣50反1最多，達2萬3979張；買超燿華1萬7229張，居第2；買超台企銀1萬3997張，居第3。

外資其餘買超前10名還有期元大S&P原油反1、欣興、智原、長榮、元大滬深300正2、訊舟及友達。

分析師王兆立表示，今天市場恐慌氣氛升高，投資人信心脆弱，台股指數在破底後，宜在5日內站回13928點前波低點之上；此外，匯率及美國公債殖利率等持續牽動國際股市及台股後市，應持續追蹤觀察。（編輯：趙蔚蘭）1110926