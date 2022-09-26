股市重挫 證交所信心喊話：台股體質穩健

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（中央社記者潘智義台北26日電）台股今天重挫340.19點，跌幅高達2.41%。台灣證券交易所表示，台股體質相對穩健，投資人切勿過度恐慌，應理性分析相關情勢；若股市非理性下跌，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

台股加權指數今天終場大跌340.19點，收在13778.19點，摜破13800點關卡，跌破前波低點13928.66點。電子、金融及傳統產業股全面下挫。

證交所下午發布新聞稿表示，近期因全球升息加速、資金流動、庫存持續調整及地緣政治風險升溫，造成國際股市震盪，帶動台股近期波動擴大。

證交所指出，雖然國際政經情勢不確定因素較多，經濟衰退疑慮提高，衝擊投資人信心，但台灣上市公司營收表現持續亮眼。今年8月上市公司營收總計新台幣3兆3506億元，較去年同期成長6.53%；投資人應理性面對市場波動。

證交所統計，今年1至8月上市公司累計營收較去年同期成長9.54%，且營收成長公司占比逾6成，上市公司基本面良好，具高度韌性及活力，加上今年經濟成長率預估仍將溫和成長，顯見台灣經濟基礎穩健。

證交所呼籲，國內外經濟情勢動盪之際，台股體質相對穩健，投資人切勿過度恐慌，應理性分析相關情勢，選擇長期趨勢看好標的。證交所將持續督促上市公司，確保能即時公布相關重大訊息，並密切關注國際局勢對市場影響，若股市非理性下跌，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。（編輯：楊蘭軒）1110926