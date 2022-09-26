台股重挫340.19點失守13800點 台積電收446.5元
2022/9/26 13:41（9/26 14:15 更新）
台股26日走勢疲弱，指數終場大跌340.19點，失守13800點關卡，收在13778.19點，創21個月新低，成交值新台幣2178.13億元。中央社記者張皓安攝 111年9月26日
（中央社記者張建中台北26日電）台股今天開低走低，終場大跌340.19點，摜破13800點關卡，跌破前波低點13928.66點及國安基金防線（7月13日開盤14194點），創21個月來新低。包括電子、金融及傳統產業股全面下挫。
台股加權指數收在13778.19點，下跌340.19點，跌幅約2.41%，成交值新台幣2178.13億元。
電子股方面，台積電收在446.5元，再創2個多月新低，下跌8.5元，市值縮水2204億元，降至11.57兆元，影響大盤約70點。大立光、信驊、鴻海及聯發科等權值股紛紛走跌，整體電子類股指數下挫逾2.4%。
傳產股部分，隨著美西線貨櫃運價逼近航商成本價，引發市場賣壓湧現，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價重挫逾7%，影響航運類股指數慘跌逾6%，表現疲弱。
紡織、造紙、橡膠、汽車及營建類股指數下挫逾2%，水泥、玻璃及鋼鐵類股指數也下挫逾3%。金融股同樣弱勢表現，類股指數下跌逾1.6%。
兆豐國際投顧協理黃國偉表示，隨著美股道瓊指數與費半指數破底，台股同步走跌破底。美元指數與美債殖利率持續牽動國際股市及台股後市，是重要觀察指標。（編輯：黃國倫）1110926
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