美晶片禁令緊箍咒 SK海力士憂恐被迫出售中國廠

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SK海力士公司26日表示，若美國收緊對中國半導體出口管制措施，該公司可能被迫出售在中國的晶片製造廠。圖為SK海力士的記憶體晶片。（路透社）

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（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國電腦晶片製造商SK海力士公司（SK Hynix）今天表示，倘若美國進一步收緊對中國半導體出口管制措施，該公司可能被迫出售在中國的晶片製造廠。

美聯社報導，SK海力士行銷長盧鍾元（Kevin Noh）今天在財報電話會議上表達上述疑慮。SK海力士今天宣布，受商業環境惡化影響，上季營業利益較2021年同期衰退60%。

SK海力士本月表示，該公司已取得美國商務部一年豁免權，得以提供設備或其他供應給旗下位於中國生產記憶體晶片的製造廠。

其他大型晶片或晶片設備製造商，像是三星電子和台積電據信也取得豁免權。

盧鍾元表示，SK海力士位於華東無錫的晶片廠，恐怕難以獲得最先進晶片製造設備，例如極紫外光（high-NA EUV）曝光機。

盧鍾元表示，SK海力士認為無錫廠至少在2020年代末以前不會出現重大阻礙；然而，一旦華府在某個時間點拒絕延長豁免權，開始全面實施出口禁令，情況恐迅速惡化。

盧鍾元指出：「若演變成我們必須逐個設備機台取得（美國）許可執照，設備供應將大亂，還不到2020年代末期，我們在中國的製造廠就可能面臨難題。」

「一旦我們面臨難題，造成我們在中國的製造中心，包括無錫廠，難以運作。我們將考慮各種可能性，像是出售這些廠房或設備，甚至把這些設備運回韓國。」

盧鍾元強調，這些緊急應變計畫只會在「非常極端的情況下」才會啟動，公司希望能避免這類問題，正常運作。

部分專家表示，美中在科技方面的對峙，恐迫使SK海力士和三星電子未來幾年大幅調整他們的中國事業。

根據研調機構集邦科技（TrendForce），SK海力士無錫廠占全球總DRAM產能約13%。三星NAND快閃記憶體晶片據報約40%在西安廠生產，占全球產量約10%。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111026