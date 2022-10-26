更多編輯台推薦新聞：
岳父財力雄厚妻富過女王 英新相蘇納克生活豪奢
國際

岳父財力雄厚妻富過女王 英新相蘇納克生活豪奢

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風奈格27日有機會生成 最接近台灣時可能轉中颱
首頁 / 國際

美晶片禁令緊箍咒 SK海力士憂恐被迫出售中國廠

2022/10/26 21:02（10/26 21:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
SK海力士公司26日表示，若美國收緊對中國半導體出口管制措施，該公司可能被迫出售在中國的晶片製造廠。圖為SK海力士的記憶體晶片。（路透社）
SK海力士公司26日表示，若美國收緊對中國半導體出口管制措施，該公司可能被迫出售在中國的晶片製造廠。圖為SK海力士的記憶體晶片。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國電腦晶片製造商SK海力士公司（SK Hynix）今天表示，倘若美國進一步收緊對中國半導體出口管制措施，該公司可能被迫出售在中國的晶片製造廠。

美聯社報導，SK海力士行銷長盧鍾元（Kevin Noh）今天在財報電話會議上表達上述疑慮。SK海力士今天宣布，受商業環境惡化影響，上季營業利益較2021年同期衰退60%。

SK海力士本月表示，該公司已取得美國商務部一年豁免權，得以提供設備或其他供應給旗下位於中國生產記憶體晶片的製造廠。

其他大型晶片或晶片設備製造商，像是三星電子和台積電據信也取得豁免權。

盧鍾元表示，SK海力士位於華東無錫的晶片廠，恐怕難以獲得最先進晶片製造設備，例如極紫外光（high-NA EUV）曝光機。

盧鍾元表示，SK海力士認為無錫廠至少在2020年代末以前不會出現重大阻礙；然而，一旦華府在某個時間點拒絕延長豁免權，開始全面實施出口禁令，情況恐迅速惡化。

盧鍾元指出：「若演變成我們必須逐個設備機台取得（美國）許可執照，設備供應將大亂，還不到2020年代末期，我們在中國的製造廠就可能面臨難題。」

「一旦我們面臨難題，造成我們在中國的製造中心，包括無錫廠，難以運作。我們將考慮各種可能性，像是出售這些廠房或設備，甚至把這些設備運回韓國。」

盧鍾元強調，這些緊急應變計畫只會在「非常極端的情況下」才會啟動，公司希望能避免這類問題，正常運作。

部分專家表示，美中在科技方面的對峙，恐迫使SK海力士和三星電子未來幾年大幅調整他們的中國事業。

根據研調機構集邦科技（TrendForce），SK海力士無錫廠占全球總DRAM產能約13%。三星NAND快閃記憶體晶片據報約40%在西安廠生產，占全球產量約10%。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111026

延伸閱讀
美晶片新令禁公民任職特定中企 海歸高管紛離職美晶片禁令衝擊中國 部分晶圓代工和記憶體台廠受惠海力士Q3獲利驟降60% 2023資本支出砍半
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族