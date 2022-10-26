海力士Q3獲利驟降60% 2023資本支出砍半

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（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國晶片製造大廠SK海力士（SK Hynix）今天表示，記憶體晶片市場面臨「前所未有的惡化情形」，由於通膨加劇，第3季獲利驟降60%，表現低於分析師預期。

路透社報導，全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士今天在一份聲明中表示，「目前持續供過於求」，並指出筆記型電腦和智慧型手機出貨量下降，計劃明年削減50%以上投資支出。

通膨飆漲衝擊電子設備及當中記憶體晶片的需求，使得獲利下降。

SK海力士今年第3季營利降至1.66兆韓元（約新台幣374億元），遠低於去年同期的4.2兆韓元，也低於分析師預估的1.87兆韓元。

SK海力士表示，第3季用於設備和伺服器的動態隨機存取記憶體（DRAM）價格較上一季下跌約20%，供給記憶體市場的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格下跌超過20%。

直到今年初，晶片製造商受惠疫情後的需求激增，導致特定晶片短缺並擾亂汽車及各種電子設備生產，但因通膨飆升、升息且經濟展望黯淡，導致消費者及企業緊縮支出，近幾個月晶片需求驟降。

根據市場研究公司Canalys數據，今年7月到9月，全球智慧型手機市場比去年同期萎縮9%，這是自2014年以來最糟糕的第3季表現。

記憶體晶片供過於求的情形可能持續到明年上半年，SK海力士加入晶片製造商削減供應及投資的行列。

除了海力士，全球晶片大廠美光科技（Micron Technology）計劃明年削減投資達30%以上，台積電也下修今年投資計畫。

SK海力士股價在今天早盤交易中持平，韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲0.3%。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1111026