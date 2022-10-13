美晶片新令禁公民任職特定中企 海歸高管紛離職

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（中央社記者邱國強北京13日電）美國政府7日宣布新版晶片禁令，除對特定中國企業斷供，更限制美國公民及永久居民在這些企業任職，導致取得美籍而返國任職的中國半導體工程師陷入抉擇，不少人選擇離職。

一名擁有美國籍、目前在中國某家被美方列入斷供半導體廠擔任高級工程師的王先生，向中央社記者證實此事。

王先生形容，這項禁令8日公布時，正值中國十一長假結束，一時之間讓他頓時「懵圈（發暈）」，心想為何長假一結束就聽到這個噩耗。而他的微信朋友圈裡，更是一片哀鴻遍野。

在加州留學、擁有美國高科技企業工作資歷的王先生表示，聞訊後，他立刻和廠裡及珠三角、長三角具相同背景的同事、同業和同學們討論此事，大部分人當即表示辭職。他們共同的理由是，工作可以再找，（美）國籍得而復失就難申請了。

王先生說，嚴格來說，在這項禁令裡，比國籍更嚴重的其實是「斷供」。美方開出的名單中，停止供應的都是「掐脖子（卡住生存關鍵）」的產品和技術，這對中國半導體企業的影響很大。雖不至於「活不下去」，但會讓整個產業發展停頓好幾年，而半導體產業的演化進程極快，經不起停頓好幾年的。

他指出，即使不是恐慌地跟風辭職，眾人討論過後認為，就算放棄美國籍留任，將來中國國內整個行業的前景，中短期內也是堪慮。

除專業理由外，王先生表示，中國國內的「動態清零」政策短期內看來很難收場。廣東1年多來疫情反覆，加上工作，他已經1年半沒有回過北京老家。除出國留學及工作外更已2年沒回老家過年。再考量美國國籍放棄容易申請難，包括他在內的多數「海歸」半導體工程師和高管，只好選擇離職。

有外媒報導，此事已在中國半導體業界引發離職潮。但王先生說，他不願用「離職潮」形容此事，畢竟更多人也許另有想法。就他所知，也還有一部分人至今仍陷入長考，覺得可再看看風向而定。有人則是試圖跳槽，徵詢其他沒被列入斷供名單的半導體廠有無職缺。

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王先生表示，這些陷入長考的理由是，美國政府此舉也許是政治博弈，加上技術上要如何核查本國公民在外國企業任職，兩方面似乎都有迴旋空間。但他認為，依美中關係的發展方向及兩國政治環境的變化，美方未來認真執行禁令應是「大概率事件」。

據外電報導，中國部分屬於美資的半導體廠為因應這項禁令，也將召回美籍員工。王先生表示，此事基本屬實，有的半導體廠如果設備被列入禁令，只要一生產就違規，只能停工，連中國籍員工都要遭殃。（編輯：楊昇儒）1111013