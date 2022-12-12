陳其邁訪日拜會小池百合子 盼與東京強化合作交流

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高雄市長陳其邁（右）在國境解封後主動出擊促進城市國際交流，首站到日本，12日前往拜會東京都知事小池百合子（左），陳其邁表示，高雄身為台灣重要商港，盼與東京都及日本各界發展多元互動，引領城市間互惠合作，為雙方帶來台日友情的實質雙贏成果。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月12日

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄12日電）高雄市長陳其邁出訪日本，今天拜會東京都知事小池百合子。陳其邁表示，台日情誼深厚，盼高雄以重要商港和技術優勢強化與東京交流合作，為彼此帶來台日友情實質雙贏。

高雄市政府今天透過新聞稿表示，陳其邁在國境解封後主動出擊促進城市國際交流，首站選擇前往日本，今天下午到東京都廳，拜會東京都知事小池百合子等政界友台人士，並參訪豐洲市場等產業再造建設案例。

陳其邁表示，台日雙方情誼深厚，日本對台灣的重要性遍及安全、外交、經濟各個層面，高雄身為台灣重要商港，也擁有豐富技術優勢，希望與東京都及日本各界發展多元互動，引領城市間互惠合作，為雙方民眾帶來台日友情的實質雙贏成果。

陳其邁在拜會中感謝日本在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫初期慷慨捐贈疫苗給台灣；並指出小池在防疫、舉辦東京奧運、產業升級跟都市再造等領域都取得卓越成就，沉著和魄力令自己相當欽佩，且關懷支持台灣，還曾親自錄製台語版本的防疫宣傳影片，讓所有台灣人備感窩心，也力邀小池造訪高雄，實際體驗兩國間的熱情友誼和羈絆。

陳其邁指出，東京經驗帶給高雄在城市治理上許多啟發，期待高雄能在公共衛生、健康醫療、都市轉型、智慧城市等議題上加強與東京合作。台日友好關係除對兩國有利，也對亞太和平具有重要貢獻，期待在後疫情時代和日本各方攜手深化關係，更加擴大產業、觀光、教育、文化等領域合作，持續為民眾幸福安全打拚。

新聞稿指出，小池除歡迎陳其邁一行人參觀豐州市場等建設，也與陳其邁就當前區域安全議題交換意見，並表示台灣防疫成績有目共睹。對於台日兩國應加強在區域安全的交流跟合作，小池深表認同，並指出台灣在經濟、社會、區域安全上的重要性極高，台日更同樣重視民主與法治的價值，應共同維護亞太區域安全。（編輯：郭諭儒）1111212

高雄市長陳其邁（右）出訪日本，12日拜會東京都知事小池百合子（左），小池百合子致贈陳其邁東京都年曆，祝福雙方友誼年年持續。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月12日