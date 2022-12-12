陳其邁訪日拜會小池百合子 談市政及區域安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁12日拜會東京都知事小池百合子，言及城市交流及區域安全的議題。會後，他受訪時表示，台灣與國際社會整合得好，有助於台灣安全。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京12日專電）高雄市長陳其邁今天拜會東京都知事小池百合子，言及城市交流及區域安全議題。他於會後受訪時表示，台灣的安全對日本很重要，台灣與國際社會整合得好，有助於台灣安全。

陳其邁在國境解封後主動出擊促進城市國際交流，首站選擇訪日。一行昨天抵達日本，今天下午到東京都廳（東京都政府辦公大樓）拜會小池百合子。

會後，陳其邁對中央社及另一家台媒記者表示，與小池談及市政議題，以及就區域安全議題、台日關係進行廣泛的意見交換。他了解到小池與故總統李登輝的感情深厚，很關心李故總統家人的健康。小池說受教於李登輝甚多。陳其邁知道小池在台灣有很多老朋友，邀多年未訪台的小池下次訪台時，務必也造訪高雄。

在市政議題上，陳其邁與小池談到有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作。他認為東京的防疫工作做得好，日本的公共衛生是世界一流的，民眾都很配合防疫。他從小池口中得知，東京都65歲以上人士第3劑疫苗注射率高達89.9%，很佩服小池的領導力。會談中，小池還言及正致力於節能減碳課題。

陳其邁認為，東京經驗帶給高雄在城市治理上許多啟發，期待高雄能在公共衛生、健康醫療、都市轉型、智慧城市等議題上加強與東京合作。

陳其邁預定明天參訪東京的豐洲市場，希望能做為高雄前鎮漁港改建的參考。會談中，他告訴小池，日本的黑鮪魚生魚片有4成來自高雄，是台灣遠洋漁船到太平洋捕黑鮪魚，經過超低溫冷凍處理後出口到日本。高雄市前鎮漁港有超低溫冷凍工廠。

有關區域安全議題，在會談時，陳其邁表示台日應加強區域安全的交流與合作；小池對此深表認同，並指出台灣在經濟、社會、區域安全上的重要性極高，台日同樣重視民主與法治的價值，應共同維護亞太區域安全。

有關國際教育、觀光、產業交流的議題，陳其邁受訪時表示重視台日學生交流，希望推動台日學生互訪，例如日本畢業旅行的前往地，台灣算是首選，很多日本學生到台北，歡迎日本學生造訪高雄，多了解台灣。

他表示，在高雄投資的日本人不少，比較傳統的產業是石化、鋼鐵等，技術都不錯。現在高雄重視半導體產業，從台南的南科到高雄的南台灣科技產業S廊帶，有不少材料廠商是日商。

此外，德商默克集團（Merck）看好台灣在全球晶圓代工市場，去年宣布加碼投資台灣，在南科高雄園區設立生產中心，產品供應台灣、韓國、日本等的相關廠商，有的還供應歐洲。

他說，中美貿易戰加劇，台灣成為半導體產業世界的中心，愈來愈多日商前來台灣投資。從2018年的中美貿易戰至2020年COVID-19疫情爆發後，世局變化大，供應鏈的問題備受重視，所幸台灣有半導體產業。

他說，台積電決定在日本熊本縣設半導體工廠，高雄市與熊本縣會開視訊會議討論如何準備台積電設廠，兩座城市面臨的課題都差不多。熊本縣知事蒲島郁夫預定明年一月訪台，屆時將造訪高雄市、台南市。

對於高雄市是否有可提供熊本縣借鏡之處？陳其邁表示，大多是中央在處理，地方在水電、土地等生產要素要配合，最重要的還是人才，台灣人才也很缺。

他認為，如果缺人才，就應鬆綁法規、培育人才，「一條龍」要做好，要有一些產學合作。成功大學、中山大學有半導體學院，還有與高雄科技大學合作。台積電到高雄徵人，義守大學日語系的學生也備受青睞。

他說，封測也是世界第一的日月光半導體公司、台積電都是領先10年、20年的半導體企業，對台灣的貢獻很大。不管是產業或在各方面安全事務上的合作，台灣本身具有一些優勢，包括公共衛生方面也是。所以台灣與國際社會的整合愈好，對台灣的安全愈有幫助，台灣成為國際社會不可或缺的一員，就會愈安全，應更積極參與國際事務。

陳其邁一行今晚與日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、執政黨自民黨籍眾議員古屋圭司、參議員有村治子、維新會眾議員和田有一朗等多名議員餐敘。（編輯：馮昭）1111212