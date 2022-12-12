「戰」成日本年度漢字 反映俄烏戰爭、藍武士闖世足

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日本京都市清水寺12日公布「今年的漢字」是「戰」字。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本京都市清水寺12日公布「今年的漢字」是「戰」字。選出此字的理由是反映俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭、本屆世界盃足球賽日本隊迎戰足球強國等事件。

今年的年度漢字和過去一樣在京都市清水寺發表，由住持森清範揮毫在1.5公尺乘1.3公尺的特大和紙上，寫下「戰」字。

今選出「戰」字的理由是俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭、北韓頻頻發射彈道飛彈、本屆世界盃足球賽日本隊戰勝德國等足球強國、在美國職棒大聯盟發展的「二刀流」選手 大谷翔平 大谷翔平小檔案 生日：1994年7月5日（28歲）

出生地：日本岩手縣

2017年12月以230萬美元簽約金加入洛杉磯天使隊、2018年10月接受手肘韌帶重建手術，確認2019整個球季無法投球，僅能以DH出賽、2019年9月開刀治療先天性髕骨分裂問題，球季提前畫下句點；2020年7月，對奧克蘭運動家以先發第三棒、指定打擊的身份正式復出。

MLB戰績： 2018年4月出戰運動家6.1局完全比賽，7局1安12K 2018年9月以19轟刷新日籍打者大聯盟第一年最多轟紀錄 2018年11月獲美國棒球記者協會BBWAA票選為美聯新人王 2019年6月14對坦帕灣光芒隊達成完全打擊，為旅美日本球員首位、亞洲球員第2位 2021年7月4日成為MLB近百年歷史中，第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員 2022年7月23日揮出個人本季第20支全壘打，成為繼松井秀喜後，連兩季有20轟成績的日本打者 2022年8月9日大谷翔平奪下本季第10勝，成為繼貝比魯斯後，104年來首位有單季10勝、10轟的選手

資料來源：維基百科 看更多 關閉 表現亮麗、政府對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫工作及對物價飆漲的因應等。

MLB 5日公布年度最佳陣容名單，洛杉磯天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，以先發投手身分入選年度第1隊，並以指定打擊身分入選年度第2隊。（共同社）

日本漢字能力檢定協會1995年起每年公開徵求年度漢字，這次是第28屆。

本屆徵求年度漢字期間是11個月1日至12月5日之間，收到22萬3768票當中，有1萬804票選「戰」字。其次是「安」字、「樂」字。這次是年度漢字第二度選出「戰」字，上一次是2001年，當年美國發生911恐怖攻擊事件。

日本去年年度漢字是「金」字，因為去年東京奧運暨帕運有很多日本選手奪金、大谷翔平獲得MVP、將棋棋士藤井聰太達成最年輕「四冠」等。（編輯：高照芬）1111212

田中碧（前）攻進第2球，幫助日本2比1逆轉勝西班牙。（美聯社）

日本中場三笘薰（圖）在底線出界前，把球救起妙傳至門前，讓田中碧攻進第2球，這一球是否出界也引發外界討論。（美聯社）