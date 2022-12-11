日本加強因應假新聞資訊戰 否認用AI誘導國內輿論

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（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本政府為了因應放出假新聞的資訊戰，將在防衛省（國防部）的情報本部等加強因應。有日媒報導，日本政府已著手運用人工智慧（AI）技術誘導國內輿論，防衛省明確否認。

日本TBS電視台報導，俄羅斯在侵略烏克蘭期間使用人工智慧技術所製作的深偽技術（Deepfake）影片備受關注。日本防衛省今年4月新成立了「全球戰略情報官」，負責分析利用社群網站發訊的訊息真偽及意圖，以防止有人利用假新聞誘導輿論。

防衛省為了更進一步加強因應假新聞，正研議建立因應資訊戰的體制及加強對外發訊。此外，也考慮以防衛省的情報本部為主，善用AI自動蒐集及分析已公開的資訊等。預料加強因應資訊戰一事將寫入即將修訂的國家安全保障戰略等安保3文件。

有部分日媒報導，防衛省已著手使用人工智慧技術進行誘導國內輿論的工作。對此，防衛省今天否認有此事。防衛省說：「這完全不是事實。防衛省絕不可能去做將國內輿論誘導到特定方向的事。」

防衛省表示，日本周邊的安保環境趨於嚴峻，隨著IT技術等急速發展，包含認知領域在內，如何因應既有戰法的改變至關重要。對於資訊戰等，防衛省將適當的做好必要的體制整備。

日本富士電視台日前報導，俄羅斯侵略烏克蘭之際放出假新聞的情報戰備受注目。作為資訊戰的對策，防衛省將儘速發訊澄清假新聞，同時對中國等所發動的挑釁行動等，也將發訊讓海外知曉。（編輯：黃自強）1111211