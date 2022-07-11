國安會諮委：中國散播台灣慶祝安倍晉三遇刺假訊息

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國安會諮詢委員、中央研究院士李德財11日表示，日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，有大量中國人在日本新聞上發布台灣民眾怎麼慶祝安倍過世。圖為網友在推特貼出相關截圖。（圖取自twitter.com）

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（中央社記者游凱翔台北11日電）國安會諮詢委員、中央研究院士李德財今天表示，日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，有大量中國人在日本新聞上發布台灣民眾怎麼慶祝安倍過世，甚至張貼台灣國旗，意圖製造台灣與日本之間的矛盾。

由台灣青年數位文化創新協會、財團法人資訊工業策進會等單位合辦的「網路訊息戰與國家安全」國際論壇上午舉行。

國安會諮詢委員、中央研究院士李德財在開幕致詞時表示，台灣位處全球資訊戰及網路戰的一級戰區，而網路戰就如同病毒入侵，不分藍綠、沒有人能置身事外。

李德財提到，台灣鄰近威權強國中國，中共也派遣機艦擾台，英國媒體更指出台灣是全球最危險的地方，英美等國也相繼發出中共可能武力犯台警訊，因此台灣應該要加強民眾的國防教育，以喚起民眾憂患意識，同時建立先自助再人助「同舟一命」的心防。

由於安倍晉三遇刺身亡，李德財也舉例，中共以層出不窮假訊息，企圖製造台灣社會對立打擊民心士氣，例如安倍遇刺但尚未過世前，馬上有假帳號冒充英國廣播公司（BBC）、日本放送協會（NHK）報導安倍已死亡；還有大量中國人在日本的新聞上，發布台灣怎麼慶祝安倍過世的訊息，甚至張貼台灣的國旗，製造台灣與日本間的矛盾，因此面對假訊息台灣一定要做好準備，要提升面對假訊息免疫力。（編輯：蘇志宗）1110711

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，享壽67歲。有民間人士自發性在位於台北的日本台灣交流協會旁設置「哀悼台灣永遠的好朋友安倍晉三首相」大型留言牆，上面已寫滿民眾的留言與簽名。中央社記者趙世勳攝 111年7月10日