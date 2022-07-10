安倍遇刺有中國商家慶祝促銷 民間不乏批評反省

（中央社台北10日電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，中國部分民眾上網表達興奮，更有商家以慶祝為名舉辦促銷；然而，安倍2016年出席杭州G20峰會時親筆向飯店清潔人員致謝的字條，也廣傳中國網路，對比強烈。

安倍8日遇刺身亡至今，在中國網路上的效應至今未息，甚至有年輕人自拍短片，對外界質疑中國民間反應的聲浪提出反質疑。至於官方，面對外媒就這種民情反應的詢問，中國外交部發言人趙立堅僅以「對於網民的各種評論，我不予置評」回應。

安倍遇刺後，中國網友在相關報導下方的留言，大部分表達的是興奮及嘲弄的字眼。其中，一些人自知這類留言必將遭到外界質疑，影響中國形象，還特別強調諸如「我高興，我素質低，這跟國家無關」、「國家有文化、有立場；我沒文化、也有立場」、「你能反華，我不能反安倍？」的留言。

除了網路，中國一些商家對安倍遇刺公然表達的歡慶之情，更令外界側目。像是在店門口掛出「慶祝安倍歸西，普天同慶，全店買一送一」、「為慶祝安倍晉三被崩，今日買車送騎行手套」等橫幅。

還有像是「今兒真高興，安倍晉三被搶殺，慶祝下，凡今日進店購彩（券）100元以上者，每100元返8.8元」、「昨天七七事變，今天安倍再見，為慶祝安倍遇刺身亡，全場V8啤酒買一打送一打」、「祝安倍歸西，奶茶買一送一，連續三天普天同慶」等橫幅的商家。

這些橫幅的照片除了哄傳中國網路，也已被傳到海外的華人世界，甚至和前述愛國年輕人反質疑的短片，都被「大翻譯運動」的成員翻譯成日語與英語，在推特（Twitter）及臉書（Facebook）上散播。除了中國國內網路仍是多數叫好，在海外則引起了不少指責與論戰。

然而另一方面，一張安倍2016年9月出席20國集團（G20）杭州峰會時，向下榻的喜來登飯店住房清潔人員，親筆用漢字寫下「感謝，平成廿八年九月五日，內閣總理大臣安倍晉三」的字條，卻也同時在中國網路流傳，受到一定程度的肯定。一名中國網友對此表示，「別的不說，至少這張字條，就讓我此時笑不出來」。

雖然遠居少數，仍有立場較為理性的中國網友，對上述幸災樂禍的言論表達異議。像是「這樣表達，至於嗎」、「真的有損國體」、「再活就不禮貌了」、「這些店家的智商，是不是前陣子被清零了」、「武漢爆發疫情，安倍也曾號召捐款，捐來的物資上還寫著『山川異域，風月同天』，都忘了嗎」？

有中國網友引用禮記檀弓上篇的「鄰有喪，舂不相。里有殯，不巷歌」一文表示，日本就如同中國官方常說的，是「搬不走的鄰居」。既然搬不走，中國人為什麼在鄰居辦喪事的時候，要「滿天巷歌」呢？（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110710