中國網民狂歡安倍身亡 教授指為支那劣根奴被查

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（中央社台北10日電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，中國社交平台微博湧出大量網民的「歡慶」言論。河北唐山師範學院中文系教授石文瑛抨擊這些網民是「支那劣根奴」，結果遭到圍剿，校方決定成立調查組處理。

石文瑛在其用筆名瀟元開設的微博發文：「關於安倍先生遇刺，我很慶幸，在我的微信朋友圈沒有看到歡呼雀躍的支那劣根奴。道不同不相為謀！」

然而，她這段話引來大批中國網民批評，亦有網民湧入唐山師範學院官方微博留言，要求對此事進行處理。

唐山師範學院9日發表聲明指出，石文瑛原是唐山師範學院中文系教師，已於2017年9月退休。

聲明稱，「近日，石文瑛在個人微博帳號就某焦點事件發表錯誤言論，我校對此高度重視，已成立專項調查組，將依紀依規嚴肅處理。」

現今已看不到石文瑛的微博，微博顯示：「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」。

唐山師範學院發布的聲明衝上微博熱搜，中國網民仍不留情面批評石文瑛，留言包含高喊取消她的退休待遇、指責她分不清敵人、更有網友稱，汙辱中國網民等於汙辱全體中國人。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110710