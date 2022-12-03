因應台灣有事 日本擬創設沖繩防衛集團

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日本政府防衛省為因應「台灣有事」，有意強化駐守沖繩的陸上自衛隊第15旅團，希望在2027年度前編成「沖繩防衛集團」。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本政府防衛省為因應「台灣有事」（台灣發生事態），有意強化駐守沖繩的陸上自衛隊第15旅團，希望在2027年度前編成「沖繩防衛集團」，以便必要時能機動派遣部隊前往各離島。

日本讀賣新聞報導，防衛省已開始檢討創設「沖繩防衛集團」作為西南群島防衛核心的新部隊。目前想法是在陸上自衛隊第15旅團（駐地那霸市）增加部隊。不只一位日本政府相關人士透露上述訊息。

日本政府有意在12月要通過的防衛力整備計畫（現在的中期防衛力整備計畫）內，寫入沖繩防衛集團創設方針。

第15旅團成立於2010年，司令部位於那霸駐屯地，包括步兵部隊的普通科聯隊、負責防空的高射特科聯隊及偵察隊等，隊員數總計約2000人。

防衛省計劃在第15旅團再增加一個普通科聯隊，然後升格為「沖繩防衛集團」，總人數將多達約3000人。至於駐地依舊位於那霸駐屯地，預料不會再取得新的用地。

陸上自衛隊作戰部隊大致分為9個「師團」及6個「旅團」，新編成的「集團」被定位介於師團跟旅團間。在外界認為強化霸權主義行動的中國可能以武力統一台灣的情況下，日本為了加強靠近台灣的西南群島防禦，認為有必要把旅團升格為集團。

陸上自衛隊2016年3月及2019年3月，分別在與那國島及宮古島新設駐屯地，目前預定今年度內也將在石垣島新設駐屯地。這些離島上常駐沿岸監視隊與警備隊等部隊，其中最大規模的宮古島駐屯地約有700名隊員駐守。

未來如果沖繩防衛集團正式上路，一旦發生事態就能從沖繩本島機動派遣部隊前往各離島，可以在本土增援部隊抵達前完備防衛體制，有助提高嚇阻力。

沖繩防衛集團任務還包括在發生事態時，協助居民避難、強化保護民眾作為，及負責因應散布假訊息擾亂民心的「認知戰」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1111203