日本部署極音速飛彈 10年預算規模達數兆日圓

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本為保有「反擊能力」，有意在2030年代部署極音速飛彈，已知相關10年預算規模恐高達數兆日圓。另防衛省也有意研發新的短程地對空飛彈，因應無人機威脅。

富士新聞網報導，日本政府正檢討應擁有可攻擊敵方飛彈基地等設施的「反擊能力」，作為核心裝備，日本政府有意在2030年代部署極音速飛彈。目前得知相關預算規模為未來10年可能高達數兆日圓。

日本政府為展現對北韓與中國的嚇阻力，正檢討於北海道部署射程達3000公里的極音速飛彈。

另外TBS電視台報導，俄羅斯在入侵烏克蘭時利用伊朗製無人機攻擊，以日本現有裝備，要因應這樣的無人機攻擊顯有困難。

防衛省相關人士透露，防衛省為因應無人機帶來的新威脅，有意研發新的國產短程地對空飛彈。

日本目前雖然擁有針對戰鬥直升機等的短程防空飛彈，但有意研發新裝備，用以對付中型無人機，甚至攔截巡弋飛彈。目前預定2026年底前完成研發，2029年列裝陸上自衛隊。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111126