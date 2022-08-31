日本防衛預算創新高 上看6兆多日圓、占GDP逾1%

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日本政府新年度整體防衛預算可能上看6兆多日圓。圖為日本海上自衛隊8月9日參與聯合軍演。（圖取自twitter.com/JMSDF_PAO）

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本政府各部會已提出新年度預算概算需求金額，在防衛省部分已編列5兆5947億日圓創新高，若再加上未明示金額的其他部分，整體防衛預算可能上看6兆多日圓，超過GDP的1%。

日本經濟新聞報導，防衛省已決定2023年度防衛預算概算需求，雖然檯面上編列的需求金額高達史上新高的5兆5947億日圓（約新台幣1兆2272億元），但由於需求內有約百項未明示金額的「事項要求」，因此，最後在今年底確定的防衛預算，可能上看超過1%國內生產毛額（GDP）的6兆多日圓規模。

2022年度總預算中的防衛預算原編列數為5兆4005億日圓，不到GDP的1%，且回顧過去日本歷屆政府，所編列的防衛預算大多不超過GDP的1%。

執政的自民黨希望在5年內將防衛預算占比提高到GDP的2%以上，因此對外訴求增加防衛預算，若要達標每年就得增加1兆日圓規模。

日本放送協會（NHK）報導，日本財務省為編列新年度的中央政府總預算案，通令各部會提出各自預算概算需求的期限到今天截止。

根據彙整，由於防衛省提出創歷年新高的需求金額等，日本2023年度中央政府總預算案在一般會計部分，預料將連續兩年超過110兆日圓。

防衛省基於在5年內徹底強化防衛能力的日本政府政策方針，提出創歷年新高的5兆5947億日圓的概算需求。

由於日本政府2023年將在廣島主辦七大工業國集團（G7）峰會，外務省為此編列約199億日圓等，提出的概算需求較原先增加1057億日圓，總數來到7961億日圓。

此外，厚生勞動省也增加社會福利預算，提出33兆2644億日圓的概算需求。

就目前為止，日本政府新年度總預算案已高達110兆日圓，預料是繼去年的111兆多日圓後，連續兩年超過110兆日圓。

不過，這次概算需求中，包括防衛、減碳、兒童政策等被視為重要政策的領域中，在需求階段同意相關部會以不明示金額的「事項要求」項目進行編列，所以預料新年度預算規模將比目前所知的來得多。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110831