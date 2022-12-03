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日本擬新設130處彈藥庫 存放長程飛彈

2022/12/3 12:44
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本政府為強化自衛隊「續戰能力」，已就2035年前新設置約130處彈藥庫展開協調。新設彈藥庫除用來存放現有彈藥外，也被設想將存放作為「反擊能力」所需的長程距外飛彈。

日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府及執政黨相關人士透露上述訊息。新設約130處彈藥庫包括陸上自衛隊約90處及海上自衛隊約40處，初期計畫希望在5年內先新設60到70處。

日本政府將在預計12月中旬修訂的國家安全保障戰略等3份文件中，明確寫入擁有以自衛目的破壞敵方飛彈發射據點等設施的「反擊能力」。

「反擊能力」的具體手段包括日本國造的陸上自衛隊「12式陸基反艦飛彈」增程改良型，以及向美方採購戰斧巡弋飛彈等。

由於飛彈射程越長體積就相對更大，防衛省認為有必要新設或是擴充現有彈藥存放設施，同時也將大幅增加目前數量不足的彈藥。

防衛省表示，日本全境現有約1400處彈藥庫，但都設置在北海道等偏北部地區。未來將打造能平均分散在境內各地存放彈藥的體制；考量到「台灣有事」的情況，也將盡全力在西南群島設置彈藥庫。

要新設或是擴充彈藥庫必須獲得地方政府認同，防衛省將慎選落腳處以期獲得地方理解。特別是在駐日美軍基地過度集中的沖繩縣，新設彈藥庫可能為當地帶來新的基地負擔，預料又將引發反彈聲浪。

因此，防衛省研判不易在沖繩本島新設彈藥庫，也在檢討跟駐日美軍共同使用彈藥庫，接下來將加速跟美軍方面的協調工作。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111203

#日本
#彈藥庫
#巡弋飛彈
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