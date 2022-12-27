日參議院安倍派議員訪團緬懷李登輝 守護台日友好

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日本自民黨參議院幹事長世耕弘成與自民黨「安倍派」參議員27日赴五指山國軍示範公墓特勳區，向前總統李登輝致敬。（李登輝基金會提供）中央社記者葉素萍傳真 111年12月27日

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（中央社記者葉素萍台北27日電）前總統李登輝基金會今天表示，日本自民黨參議院幹事長世耕弘成上午率自民黨參議院「安倍派」議員訪團，前往五指山國軍示範公墓特勳區向李登輝致敬。

日本自民黨參議院幹事長世耕弘成與自民黨「安倍派」參議員，26日到29日訪台。

李登輝基金會發布新聞稿指出，基金會董事長、李登輝女兒李安妮因身體不適，由基金會執行長鄭睦群代表迎接。

鄭睦群代李安妮表達無法親自陪同的歉意，更感謝訪團對李登輝的追念。世耕弘成關心李安妮身體狀況，他表示，李登輝生前致力台日關係，奠定今天「台日友好」的重要基礎。雖然李登輝現在已在天上，但大家更應努力守護得來不易的「台日友好」。

鄭睦群回應日本友人，社會上通常聚焦李登輝對台灣民主化的貢獻，因此被稱為民主先生；但李登輝對台日兩國關係的貢獻同樣獨一無二，其歷史意義值得更多探究。（編輯：郭無患）1111227