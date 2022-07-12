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安倍晉三喪禮場外 日本民眾大排長龍獻花惜別

2022/7/12 13:18（7/12 13:35 更新）
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日本已故前首相安倍晉三喪禮12日在東京增上寺舉行，場外來獻花惜別的民眾大排長龍。（共同社）
日本已故前首相安倍晉三喪禮12日在東京增上寺舉行，場外來獻花惜別的民眾大排長龍。（共同社）
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本已故前首相安倍晉三喪禮今天在東京增上寺舉行，場外稍早來獻花惜別的民眾大排長龍，儘管上午11時30分過後一度降雨，但獻花人龍甚至延伸到增上寺旁的芝公園。

日媒Sponichi Annex報導，67歲安倍為參議院大選輔選不幸遭槍殺身亡，他的喪禮今天下午在東京增上寺舉行。

喪禮由安倍夫人安倍昭惠擔任喪主，首相岸田文雄等人出席。親友等人共同緬懷創日本史上最長首相任期紀錄的安倍功績。

到增上寺設置獻花台獻花的20歲大學生說，懂事以來就是安倍擔任首相，想跟安倍說聲謝謝；30多歲女性上班族眼眶含淚說，事情來得太突然，令人感到悔恨與悲傷。

就在喪禮舉行的下午1時前，在場警察廣播「一般獻花的受理時間已結束，請各位見諒」。雨雖然一度停歇，但下午1時左右又開始滴滴答答下起雨。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110712

（共同社）
（共同社）
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