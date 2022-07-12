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安倍喪禮結束後 靈車將繞首相官邸等地最後巡禮

2022/7/12 12:03
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，喪禮將於今天下午舉行。喪禮屬較少人數參與的「家族葬」，首相岸田文雄等人預計出席。喪禮結束後，靈車將繞行首相官邸等地進行最後巡禮。

安倍8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭41歲犯嫌山上徹也持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。

日本富士新聞網報導，安倍喪禮預計日本時間下午1時舉行，相關人士透露，將由安倍政治盟友、自民黨副總裁（副主席）麻生太郎宣讀弔詞。

TBS電視台報導，喪禮以近親人士參與的「家族葬」（類似家祭）形式舉行，由安倍夫人安倍昭惠擔任喪主，首相岸田文雄及麻生太郎等自民黨幹部也預計出席。

喪禮結束後要前往火葬場途中，安放安倍遺體的靈車將繞行自民黨中央、首相官邸及國會議事堂等地，作為最後的告別。

11日晚間在東京都港區增上寺舉行的守靈夜，包括岸田等政經界人士、國外重要人士及一般民眾在內，大約有2500人前來與安倍惜別。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110712

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