悼安倍留言牆巨型愛心 女孩創意塗鴉掩蓋惡意謾罵

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悼安倍留言牆上有一個巨型愛心，原來是一名女孩以創意塗鴉，掩蓋惡搞者留下的謾罵。中央社記者黃雅詩攝 111年7月11日

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）日台交流協會前方豎立悼念前首相安倍晉三的留言牆，不料竟遭惡搞留下部分謾罵字眼。一位女孩用愛心塗鴉巧妙蓋住這些惡毒字眼，以愛戰勝仇恨的創意讓網友大大稱讚。

安倍晉三上週五不幸遭遇槍擊身亡，上週末2天已有不少民眾自發前往日台交流協會獻花致意，協會前方由民間自發設立的留言牆，就連邊緣也被民眾寫下滿滿的哀思文字。

因留言牆已沒有空位，現場還準備了便利貼，方便民眾用浮貼方式，繼續疊加想要對安倍傳達的感謝與敬意。

留言牆右下方有一個「巨型黑色愛心」相當顯眼，有網友在臉書貼照片指出，因為疑似有反對人士到留言牆留下不堪字眼，一位女孩發揮創意，用藝術塗鴉方式把謾罵字眼畫成愛心，避免讓互相對罵的政治口水汙染此一莊嚴肅穆場所，巧思令人驚豔。

日本台灣交流協會位在台北市慶城街，前方沒有遮蔭，許多民眾今天絡繹不絕冒著熾熱的艷陽與高溫前來，只為在留言牆上寫下心意。一位白髮斑駁的老先生上午在留言牆端詳許久，終於找到一小方空位，他辛苦地趴在地上，緩緩簽下對安倍的感謝。

許多民眾寫道「台灣人永遠不會忘記日本人的恩情」、「日本的事也是台灣的事，請安倍安心安息」、「希望安倍在天上繼續看顧日本與台灣」。

日本台灣交流協會今天中午起對外開放台北事務所地下一樓大廳，供民眾弔唁簽名。受理時間為7月11日的中午12時至下午5時，7月12日至17日的上午10時至下午5時。（編輯：翟思嘉）1110711

日本台灣交流協會前的留言牆上寫滿民眾的感念，其中也有以日文、英文、韓文等留下的哀悼之語。中央社記者黃雅詩攝 111年7月11日