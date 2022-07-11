日本參院大選結果底定 女性當選35席創新高

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日本10日舉行的第26屆參議院大選女性當選人多達35人，創史上新高。圖為前女子長跑運動員松野明美（前）當選比例代表議員。（共同社）

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本10日舉行的第26屆參議院大選已大致完成開票作業，125位當選人全數底定。這次女性當選人多達35人，創史上新高紀錄；執政黨自民黨也單獨取得改選席次過半數勝利。

日本參議院議員總數248席，其中100席依比例代表制選出，另外148席從各區域選區選出；日本憲法規定每3年改選半數，也就是50席比例代表及74席區域議員。這次改選半數再加上1席補選，所以應選席次總計125席。

值得關注的是這場大選「女力爆發」，在各黨提出女性候選人增加的情況下，本屆共有181名女性參選、占比約33%，人數與占比雙雙刷新歷史紀錄。選舉結果也不負眾望，女性候選人有35人當選，超過2016年及2019年的28人，創史上新高紀錄。

日本第26屆參議院選舉結果出爐，被視為修憲勢力的自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨總計達177席，超過國會提案門檻的2/3席次。（中央社製圖）

日本放送協會（NHK）、每日新聞、讀賣新聞報導，自民黨在這次選戰拿下45席區域及18席比例代表、合計63席，單獨跨過這次改選加補選席次125席的半數門檻。

自民黨與公明黨合計拿下76席，加上非改選的70席，總計在參議院握有146席，大幅超越選前所訂過半數125席的目標。

對修憲立場積極的自民黨、公明黨、日本維新會及國民民主黨4黨，這次總共拿下93席，加總非改選席次已超過發動修憲所需的2/3席次。

日本政府總務省彙整表示，這次參議院大選區域選區投票率52.05%，較上次在2019年舉行的選舉成長3.25個百分點。

由於前首相安倍晉三8日在奈良市街頭輔選遭槍手槍殺身亡，選舉結果出爐後，外界關注此事是否對選舉結果造成影響。

NHK記者分析，雖然不清楚確實狀況，但有可能對選民投票行為產生影響。在NHK進行的事前投票出口民調中，事發隔天回答要在比例代表投給自民黨的選民成長逾4個百分點。

雖然近年自民黨在事前投票最後一天有得票增加的趨勢，但安倍遭槍殺後，投給自民黨的選票說不定更為增加。

另外，這次投票率預料也較上次參議院大選成長，有可能是受到安倍遇刺影響，畢竟在輔選演說時發生這麼惡劣的事件，許多人批評這是「對民主主義的褻瀆」，讓選民再次認知到選舉重要性，所以可能造成前往投票的選民增加。

最年長的當選人是自民黨福井選區現任參議員、80歲的山崎正昭，生涯第6次當選，過去曾任官房副長官、自民黨參議院幹事長及參議院議長等要職。

最年輕的則是共產黨東京選區現任參議員、第2度當選的37歲山添拓。

日本維新會提名的前東京都知事、75歲作家豬瀨直樹，在比例代表部分首度當選。

各政黨獲得席次如下：

自民黨63席：區域45席、比例代表18席。

立憲民主黨17席：區域10席、比例代表7席。

公明黨13席：區域7席、比例代表6席。

日本維新會12席：區域4席、比例代表8席。

國民民主黨5席：區域2席、比例代表3席。

共產黨4席：區域1席、比例代表3席。

令和新選組3席：選區1席、比例代表2席。

社民黨、NHK黨及參政黨各在比例代表拿到1席。

無黨籍在區域拿到5席。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110711