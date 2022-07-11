1500人悼安倍 日台協會：無數每顆心就是最強「絆」

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（中央社記者游凱翔、王揚宇台北11日電）日台交流協會晚間表示，台灣今天為日本前首相安倍降半旗，協會開始為期一週公開弔問事宜，衷心感謝總統蔡英文蒞臨悼念；約1500名民眾不畏大太陽排隊到場弔問，日台最強的kizuna－絆，就是無數的每一顆心。

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡、享壽67歲。日本台灣交流協會今天開放悼念，現場除絡繹不絕的民眾，包括總統蔡英文、美國在台協會處長孫曉雅等人，分別前來致意感謝安倍生前貢獻。

日台交流協會晚間透過臉書指出，台灣為日本前首相安倍降半旗的今天，協會開始為期一週公開弔問事宜。衷心感謝蔡總統第一時間親自蒞臨悼念；自中午開場後，人潮絡繹不絕，約1500名民眾不畏大太陽下排隊親自到場弔問。

日台協會表示，到場民眾的真情流露看在眼裡、痛在心裡，但也不斷提醒著：「日台之間最強的kizuna－絆，就是無數的每一顆心」。

安倍晉三遇襲離世，除有民間人士自發性在位於台北的日台協會外設置「哀悼台灣永遠的好朋友安倍晉三首相」大型留言牆，今天上午8時起至下午5時止，分別開放貴賓及一般民眾悼念。

今天中午起，前來致意及獻花的民眾絡繹不絕，潔白的留言牆面早已寫滿民眾的哀悼字句，下午又再追加一塊留言牆；悼念民眾書寫「感謝您對台日情誼的貢獻」「到天國再繼續吃好吃的台灣水果」等語，對安倍的思念溢於言表，還有人在場哭紅雙眼，感謝安倍生前力挺台灣。

立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文及副會長何志偉與成員鍾佳濱、張廖萬堅、范雲等立委，下午也到日台交流協會悼念安倍晉三。

郭國文受訪表示，期待安倍晉三的主張，日後可成為日本自民黨的路線，也更加期待自民黨的路線，可以成為日本政壇的共識，將台灣安全列為區域安全的優先；期待安倍晉三過去的主張，能夠在區域安全的相關政策中予以落實。

日台交流協會表示，台北場明天起至17日止，開放一般民眾於上午10時至下午5時悼念安倍晉三前首相；高雄場開放時間是12日、13日上午10時至下午5時，地點在高雄市和平一路87號9F。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110711