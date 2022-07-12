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安倍晉三靈柩離開增上寺 民眾夾道目送最後一程

2022/7/12 15:01（7/12 15:20 更新）
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已故日本前首相安倍晉三告別式12日結束，大批民眾在增上寺外目送靈柩車離開。（共同社）
已故日本前首相安倍晉三告別式12日結束，大批民眾在增上寺外目送靈柩車離開。（共同社）
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本已故前首相安倍晉三喪禮今天在東京增上寺舉行，包括首相岸田文雄等人出席。喪禮結束後，安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺，沿途不少民眾夾道目送安倍最後一程。

安倍8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭41歲犯嫌山上徹也持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。

日本富士新聞網報導，安倍喪禮今天下午1時在東京都港區的增上寺舉行，只開放近親好友參與，由安倍政治盟友、自民黨副總裁（副主席）麻生太郎宣讀弔詞。

許多民眾在寺內設置的獻花台前，對著身著白襯衫、溫柔微笑的安倍遺照追思。

喪禮結束後，靈車開到增上寺的大門時，許多民眾雙手合十悼念突然離世的安倍；靈車行駛時也可以看到早已在路旁等候的民眾，來目送安倍最後一程。

安倍夫人安倍昭惠12日坐在靈車前座，手捧牌位告別丈夫。（法新社）
安倍夫人安倍昭惠12日坐在靈車前座，手捧牌位告別丈夫。（法新社）

靈車大約在下午2時30分左右離開增上寺開往自民黨中央黨部，許多黨幹部與職員擠滿黨部前道路為安倍送行；手裡拿著牌位的安倍夫人安倍昭惠，坐在靈車副駕駛座。

靈車之後繼續繞行首相官邸與國會議事堂等與安倍有所淵源的地方，最後開往殯儀館。

每日體育報導，在增上寺附近目送安倍的民眾，看到靈車通過時紛紛高喊「安倍先生，謝謝您」、「再見了」；安倍昭惠有時也對沿途民眾的聲音低頭致意。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110712

安倍夫人安倍昭惠12日坐在靈車前座，手捧牌位駛離增上寺。（路透社）
安倍夫人安倍昭惠12日坐在靈車前座，手捧牌位駛離增上寺。（路透社）
已故日本前首相安倍晉三告別式12日結束，民眾揮手致意目送靈柩車離開。（共同社）
已故日本前首相安倍晉三告別式12日結束，民眾揮手致意目送靈柩車離開。（共同社）
民眾12日帶著合照和鮮花告別安倍晉三。（路透社）
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靈車可能繞行地點。（中央社製圖）
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