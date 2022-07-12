安倍晉三過世 81歲麻生太郎嘆：竟是我替你致悼詞
2022/7/12 19:15（7/12 19:56 更新）
11日民眾到增上寺裡獻花向日本前首相安倍晉三道別。（共同社）
（中央社東京12日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三8日為參議院大選輔選時不幸遭槍殺身亡，享壽67歲，今天舉辦喪禮。自民黨副總裁麻生太郎致悼詞時表示：「竟然不是你來替我致悼詞，真令人難受。」
喪禮今天下午在東京增上寺舉行。安倍晉三夫人安倍昭惠以喪主身分主持。場內播放安倍晉三彈鋼琴、安倍昭惠唱歌，還有兩人打桌球，以及年輕時到各地遊覽的影像。
日本政界包括首相岸田文雄、自民黨幹事長（祕書長）茂木敏充，以及安倍派系幹部參加。81歲的自民黨副總裁麻生太郎致悼詞。
「每日新聞」報導，麻生表示，安倍晉三「在外交方面憑藉他的判斷力和勇氣，提高了日本在國際社會的存在感。他是戰後最好的政治家。到了天堂，可以驕傲地向（父親）晉太郎報告」。
安倍晉三的父親安倍晉太郎曾擔任日本外相，於1991年死於癌症，享壽和安倍同樣為67歲。
麻生還表示，「我和安倍一起開玩笑、打高爾夫，還一起喝酒，有很多愉快的回憶」，但哀嘆「竟然不是你來替我致悼詞，真令人難受」。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110712
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