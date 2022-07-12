更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三遇刺遺體移往增上寺 賴清德赴日弔唁

整理包》安倍晉三遇刺遺體移往增上寺 賴清德赴日弔唁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台大校長9名候選人出爐 葉丙成郭大維入列
首頁 / 國際
安倍晉三遇刺
首頁 / 國際

安倍晉三過世 81歲麻生太郎嘆：竟是我替你致悼詞

2022/7/12 19:15（7/12 19:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
11日民眾到增上寺裡獻花向日本前首相安倍晉三道別。（共同社）
11日民眾到增上寺裡獻花向日本前首相安倍晉三道別。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京12日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三8日為參議院大選輔選時不幸遭槍殺身亡，享壽67歲，今天舉辦喪禮。自民黨副總裁麻生太郎致悼詞時表示：「竟然不是你來替我致悼詞，真令人難受。」

喪禮今天下午在東京增上寺舉行。安倍晉三夫人安倍昭惠以喪主身分主持。場內播放安倍晉三彈鋼琴、安倍昭惠唱歌，還有兩人打桌球，以及年輕時到各地遊覽的影像。

Embed from Getty Images

日本政界包括首相岸田文雄、自民黨幹事長（祕書長）茂木敏充，以及安倍派系幹部參加。81歲的自民黨副總裁麻生太郎致悼詞。

「每日新聞」報導，麻生表示，安倍晉三「在外交方面憑藉他的判斷力和勇氣，提高了日本在國際社會的存在感。他是戰後最好的政治家。到了天堂，可以驕傲地向（父親）晉太郎報告」。

安倍晉三的父親安倍晉太郎曾擔任日本外相，於1991年死於癌症，享壽和安倍同樣為67歲。

麻生還表示，「我和安倍一起開玩笑、打高爾夫，還一起喝酒，有很多愉快的回憶」，但哀嘆「竟然不是你來替我致悼詞，真令人難受」。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110712

延伸閱讀
圖輯／安倍晉三靈車最後巡禮 安倍昭惠捧牌位哀戚送別副總統賴清德弔唁安倍 日本官方定調私人身分安倍晉三喪禮場外 日本民眾大排長龍獻花惜別賴清德赴增上寺參加安倍晉三喪禮 預計今晚抵台圖輯／安倍晉三友台身影回顧 多次來訪會藍綠、頻發聲挺台安倍晉三遺體移往增上寺 民眾道別安倍晉三遇刺中國商家慶祝促銷 民間批評反省對比強烈安倍晉三遭槍擊不治 妻子趕赴見最後一面
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本大使館設弔唁冊 旅星日人致意感念安倍貢獻