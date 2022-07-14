持槍殺害安倍晉三 犯嫌母親致歉不提統一教

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（中央社東京13日綜合外電報導）持槍殺害日本前首相安倍晉三的41歲犯嫌山上徹也說，因母親破產所以憎恨「世界和平統一家庭聯合會」。他的母親今天為兒子犯案致歉，但沒有提到自己的信仰。

日本讀賣新聞報導，山上徹也的母親在接受奈良縣警方詢問時表示，「我的兒子犯下嚴重案件，非常抱歉」，但沒有對她所信仰的宗教團體發表任何批評性言論。

據警方相關人士表示，山上徹也的母親在案發後搬到了奈良縣外的親戚家借住，回來接受警方詢問。

根據奈良縣警方，山上的母親似乎對世界和平統一家庭聯合會（舊名統一教）捐款超過1億日圓（約新台幣2181萬元）。

報導稱，山上的母親在1998年開始信教，陸續賣掉了繼承的土地和住宅，即使在2002年宣告破產後仍繼續捐款，總額達到1億日圓，確切金額仍在調查當中。

但世界和平統一家庭聯合會表示，「在2005到2014年這10年當中，曾陸續返還山上母親5000萬日圓捐款」。

聯合會透露，山上的母親在2009年到2017年間沒有參加教會活動，但2、3年前又開始接觸教友，大約半年前開始每個月參加一次教會活動。

山上徹也在接受調查時說：「我母親捐了一大筆錢導致破產，家庭生活變得一團糟。我認為我必須懲罰他們（聯合會）。我原本打算襲擊高層，但很難接觸」，「因此我瞄準了安倍，認為他（與聯合會）有關係」。

2021年9月時，山上在網路上看到一段影片，在世界和平統一家庭聯合會的代表等人成立的一個民間活動團體集會上，播放安倍的錄影致詞畫面。

山上供稱「安倍跟這個宗教團體有關聯，所以確信絕對要殺死安倍」。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110714