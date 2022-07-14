日本首相岸田宣布 今秋為安倍晉三舉行國葬

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日本前首相安倍晉三8日為參議院大選輔選時不幸遭槍殺身亡，享壽67歲。圖為11日民眾到增上寺裡獻花向安倍道別。（共同社）

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，首相岸田文雄今天傍晚召開記者會宣布，由於安倍為日本貢獻良多，政府將於今年秋天替他舉辦國葬。

安倍8日在奈良市幫自民黨籍參議院選舉候選人助選時遭槍擊身亡，日本政界傳出為安倍舉辦國葬的呼籲。國葬費用由國家支出。

前首相的葬禮雖然沒有明確標準，但產經新聞報導，近年來都以「內閣．民黨合同葬」為主流，前首相中曾根康弘2019年逝世時就是舉行合同葬。二戰後為前首相舉辦的國葬僅有1967年過世的前首相吉田茂。

岸田文雄在記者會表示，決定替安倍晉三舉行國葬的原因有4點。首先，安倍兩次政權合計執政8年8個月，是日本憲政史上在位最長的首相。安倍承擔重責大任，率領日本經歷嚴峻的國內外挑戰。

其次，日本經歷311東日本大地震後，安倍率領日本復興、重振經濟，以日美關係為基礎在外交上取得重大實績，成果豐碩。

第三，安倍獲得包括外國領導人在內的國際社會高度評價。第四，安倍在以民主主義為基礎展開的選舉期間，遭遇突然的暴行而逝世，國內外湧入追悼訊息。

岸田表示，最重要的是政府希望通過舉行國葬來追悼安倍晉三，表達不屈服於暴力，守護民主主義的決心。

朝日新聞報導，據政府官員透露，日本武道館是舉辦國葬的候選場地之一。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110714