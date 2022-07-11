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安倍晉三獲頒最高等勳章 日本二次大戰後第4人

2022/7/11 18:11（7/11 18:33 更新）
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前首相安倍晉三遺體11日移往東京增上寺，許多民眾到寺裡獻花向安倍道別。（共同社）
前首相安倍晉三遺體11日移往東京增上寺，許多民眾到寺裡獻花向安倍道別。（共同社）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本政府決定頒贈最高等勳章「大勳位菊花章頸飾」表彰前首相安倍晉三至今功績，安倍是日本二次大戰後獲此殊榮第4人。

日本放送協會（NHK）報導，安倍8日在奈良市輔選演說時遭槍手槍殺身亡，日本政府內閣會議今天決定，將頒贈「大勳位菊花章頸飾」與「大勳位菊花大綬章」表彰安倍至今功績。

「大勳位菊花章頸飾」是日本唯一以頸飾呈現的勳章，屬最高等勳章，日皇在伴隨即位相關儀式也會佩戴。

二次大戰後除了外國元首外，日本至今只頒贈給前首相吉田茂、佐藤榮作及中曾根康弘，安倍是第4人。

日本內閣官房長官松野博一在記者會上說，頒贈主因是安倍過去多年擔任首相，在以日美關係為主軸的外交及經濟安全保障政策方面竭盡心力有所功績。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110711

大勳位菊花章頸飾是日本唯一以頸飾呈現的勳章，屬最高等勳章。（圖取自維基共享資源；作者：Awalin，CC BY-SA 4.0）
大勳位菊花章頸飾是日本唯一以頸飾呈現的勳章，屬最高等勳章。（圖取自維基共享資源；作者：Awalin，CC BY-SA 4.0）
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