渣打估美國下半年升息6碼 日圓回升要看3條件

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（中央社記者張璦台北5日電）高通膨罩頂，渣打銀行預期，Fed下半年將升息6碼至3.25%，加上俄烏戰爭、疫情未歇等利空，投資上可適度減碼股票、增持債券；此外，若Fed鷹派態度見頂、油價回穩、日本央行鴿派態度轉變，日圓未來12個月有望回升126日圓兌1美元價位。

渣打國際商業銀行今天舉辦2022年第3季投資展望記者會，會中指出，全球主要央行在控制通膨和避免衰退之間，力圖保持平衡，日益強硬的貨幣緊縮政策，加大市場對經濟急速放緩、甚至衰退的擔憂，讓未來12個月美國與歐元區出現經濟衰退的機率預期，已超過40%。

同時，中國因為財政和信貸政策的支持力度不斷加大，以及對商業活動監管放鬆，景氣循環已接近衰退的尾聲，復甦的可能性反而提高。

渣打銀行表示，整體而言，美國的通膨壓力可能在年中見頂，不過回落的步伐甚為緩慢，預期今年底通膨仍高達6%以上，將迫使聯準會（Fed）維持激進立場，進一步升息150個基點（bp）至3.25%，並帶動其它主要央行同步緊縮貨幣政策，讓全球經濟續吹逆風。

在此之下，加上俄烏戰爭延宕，COVID-19疫情未歇等不確定因素，渣打銀行表示，建議投資可從三個方向著手，第一，適度減碼股票、增持債券；第二，聚焦多元資產收益策略；第三，調升亞洲不含日本股票部位，以平衡區域風險。

外匯方面，渣打銀行表示，美國聯準會在主要央行當中最為鷹派，激進升息縮表對抗通膨，利差因素可望繼續支持美元強勁走勢，若通膨維持高檔，不排除美元指數在第3季向上挑戰關鍵阻力位置109。

不過，由於各國央行也將跟隨聯準會緊縮貨幣政策，一旦通膨觸頂後走緩，避險情緒回穩也可能讓美元走勢回跌，美元指數若跌破101，則可視為上行趨勢被扭轉的訊號。

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渣打銀行指出，日圓受到日本央行重申寬鬆政策立場牽動，明顯趨貶，若油價回穩、聯準會鷹派態度見頂，或日本通膨上升，讓日本央行鴿派態度轉變，就有可能催化日圓回升測試126日圓兌1美元價位。

此外，渣打銀行3月底原預估，黃金未來12個月有機會挑戰每盎司2200美元，今天下修預測至1965美元價位，並表示，從停滯性通膨擔憂、地緣衝突避險等角度來看，仍可考慮將黃金納入投資組合。（編輯：潘羿菁）1110705