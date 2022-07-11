投資人不安情緒顯現 台灣金融風險指數創13個月新高

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（中央社記者謝方娪台北11日電）高通膨持續，各國陸續進入升息循環，金融市場對經濟衰退悲觀氣氛漸趨濃厚，投資人不安情緒帶動恐慌指數上揚，台灣金融研訓院今天公布6月台灣金融風險指數創13個月新高。

金融研訓院今天公布6月台灣金融風險指數為100.8分，創2021年6月以來新高，雖然台灣整體金融風險情勢仍處穩定階段，但今年上半年風險指數有逐步向上趨勢，且海外市場風險持續升溫至2020年5月以來新高。

金融研訓院指出，預計美國聯準會（Fed）全年將大幅升息13碼，加上歐洲央行預計下半年將持續升息，美歐國家加速升息腳步，將使全球金融風險情勢上升，抑制景氣擴張，進而影響台灣出口動能，不利國內經濟成長。

同時，美國聯準會加速升息，進一步拉大台美利差，台灣央行預計將適度跟進，縮小利差以降低股市資金外流壓力，但升息幅度估較小，金融研訓院認為央行升息對經濟成長衝擊尚屬可控，預估國內CPI有機會在今年第4季回到3%內。

至於美歐主要國家，金融研訓院預估2023年後CPI有望回落至3%、通膨問題將趨緩。

金融研訓院金融研究所長林士傑表示，第3季金融市場將有4大觀察重點，第一是高通膨期間拉長、美國聯準會加速升息縮表下，應注意全球資金緊縮的流動性風險升高，對國內金融市場及房地產市場帶來的衝擊。

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第二是出口訂單表現佳，台商資金回台效益有助企業籌資穩定度，但必須注意融資成本提高導致放款成長趨緩；第三是升息擴大利差及放款，加上投資結構調整，預計有助銀行業維持優質表現，持續衝刺核心業務。

第四，金融研訓院預估美國聯準會第3季為升息高峰，目標要在短期內強力抑制市場通膨預期，加上國際疫情可能有變化，應注意下半年國內與海外市場風險連動性可能進一步升高。（編輯：張均懋）1110711