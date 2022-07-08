前6月出口2466億美元創新高 財部看下半年有3挑戰

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部統計，今年上半年進、出口金額皆締造新高，其中，出口值達2466.8億美元，電子零組件出口規模破千億大關，也創新高紀錄；同時，官員指出，下半年出口表現將面臨高基期、全球經濟雜音和產業庫存調整等3大挑戰。

財政部今天公布6月海關進出口貿易初步統計，6月出口金額422億美元、進口值為375.6億美元。累計1至6月出口2466.8億美元、較去年同期增19.2%，進口2189.7 億美元、年增24.8%；今年上半年進、出口雙創歷年同期新高。

財政部統計處處長蔡美娜指出，今年第2季出口值達1257.5億美元，締造單季歷史最高紀錄，位居引擎地位的貨品電子零組件，單季出口規模突破500億美元，來到511.9億美元，挹注上半年出口表現。

蔡美娜表示，台灣上半年出口表現居亞洲四小龍之首，電子零組件、資通與視聽產品的出口值創同期新高，分別達1010.6億美元、312.2億美元；同時，對中國及香港、東協、美國、歐洲、日本等五大市場出口值均創同期新高，年增率以對中國及香港成長9.5%最弱，其餘四大市場皆成長逾2成，其中又以對美國年增29.5%居首。

媒體關切，上半年出超277.1億美元、較去年同期減36.5億美元，是否反映輸入性通膨，蔡美娜指出，不論是6月單月或上半年，進口年增幅都比出口大，主要是因進口農工原料金額呈現年增，所以出超規模收斂，確實部分源自進口物價上漲的影響。

針對外需疲軟是否對下半年出口形成利空，蔡美娜表示，全球高通膨蔓延，首先看到消費性電子產品需求下滑，科技業進行庫存調整，且中國疫情似乎出現擴大跡象，若續堅持清零，都將使下半年經濟雜音增多。

同時，蔡美娜指出，最新出爐的主要國家製造業採購經理人指數（PMI），都屬弱勢擴張。

至於國內主要廠商看法，她表示，審慎保守或看淡未來景氣的業者有增加趨勢，具指標性的華碩、宏碁、南亞科等，都提到產業有庫存調整跡象，甚至對消費性電子產品「不太樂觀 」。

不過，蔡美娜補充，業界有共識，車用、伺服器、工業用和電競方面的高階產品需求依然穩健 。

蔡美娜指出，除上述產業界雜音和國際大環境的牽制，下半年出口還會面臨另一不利因素，即去年的高基期挑戰，綜合影響下，可以從主計總處的預測看出，第3季起出口年增率將「進入緩降坡」，第4季年增率收斂至個位數，但全年仍有兩位數水準。（編輯：楊凱翔）1110708