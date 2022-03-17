日本首都圈新大樓房價飆 晚一年買多花千萬日圓

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本首都圈新建大樓每戶平均價格今年2月飆漲到7418萬日圓（約新台幣1787萬元），較2021年2月大幅成長16.3%，晚一年購買就得多花逾千萬日圓。

日本放送協會（NHK）報導，日本民間調查公司「不動產經濟研究所」表示，首都圈的東京都、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣1都3縣，今年2月銷售的新建大樓每戶均價為7418萬日圓，比2021年同月高出逾千萬日圓，年增率16.3%。

以地區別來看，東京都23區每戶均價為9685萬日圓，較2021年同月成長30.3%；埼玉縣每戶均價5960萬日圓、千葉縣每戶均價5734萬日圓，都比當地2021年同月成長逾兩成。

不動產經濟研究所指出，銷售狀況特別好的是20樓以上的高層大樓，在東京23區、埼玉縣及千葉縣販售的新建大樓中，約3成屬高層大樓。

不動產經濟研究所表示，因為地處人氣車站附近的高層大樓買氣旺推升房價，而想居住便利性高地區的需求穩定，房價未來走勢可能持續攀升。

共同社報導，不動產經濟研究所公布的每戶均價已連續兩個月正成長，並持續超過日本1990年左右泡沫經濟時期的高均價水準。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110317