台南房價漲 南科所在善化區租金居冠每坪約710元

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南房價水漲船高，台南市政府地政局今天公布台南市民國110年租金行情，全市租金平均每坪新台幣630元，其中以南科所在的善化區租金最高，平均每坪710元。

台南市政府地政局今天發布新聞稿指出，隨著台積電進駐，南科持續擴廠，產業聚落成形，進駐工程人員與南下上班工程師越來越多，台南市善化區、新市區等地區發展迅速，周遭租屋需求大增，租金則視距離、屋齡新舊、屋況、是否附傢俱、有無車位等而有所不同。

地政局表示，台南市110年租賃實價登錄申報案件共3512件，房屋租金行情平均每坪新台幣630元，其中透天每坪630元，公寓每坪520元，華廈每坪530元，住宅大樓每坪600元。

台南市37個行政區中，南科所在重點區域的善化區租金行情最高，平均每坪710元，其中透天每坪670元，公寓每坪500元，華廈每坪630元，住宅大樓每坪680元。

同在南科範圍內的新市區，租金行情也不低，平均每坪660元，其中透天每坪660元，華廈每坪650元，住宅大樓每坪550元；公寓行情較低，每坪140元。（編輯：戴光育）1110317