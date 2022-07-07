住展：6月風向球逼近衰退注意燈號 後勢勿過樂觀

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（中央社記者賴言曦台北7日電）代表北台灣新建案市場趨勢的住展風向球6月分數為43.6分，較5月少2.1分，對應燈號維持象徵復甦安全的綠燈；6大構成項目分數中，新成屋戶數、成交組數下滑，預售屋推案量、議價率上升，待售住宅建案數及來客組數則持平。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿表示，6月風向球分數降至今年最低點，主因是建商推案、民眾買房意願偏低有關。雖然風向球目前仍在綠燈之上，但分數已經很接近綠燈與象徵衰退注意的黃藍燈交界，後勢不能過度樂觀。

住展表示，雖然本土疫情有緩降趨勢，但除了疫情、升息外，又有台股暴跌衝擊，北台灣6月預售屋推案量稍有成長，但仍不足新台幣500億元，單一案量逾15億元以上的指標案位於台北市中正區、大安區、南港區；新北市中和區、三重區、淡水區；桃園市中壢區、龍潭區、桃園區、大園區、蘆竹區；新竹縣新埔區等。

另外，6月完工釋出的新成屋戶數急降至100多戶，單一案量逾15億元以上的指標案僅有台北市大安區的一處建案。

住展雜誌指出，北台灣6月線上待售的住宅建案數已連續3個月低於1000個以下。但售價卻呈現「鐵板一塊」，6月北台灣新建案平均議價率降至11.19%，較5月減少0.5個百分點，是今年以來變動幅度最大的一次，顯示目前賣方心態「不是不肯賣，是不肯便宜賣」。

代表市況的成交與來客組數部份，6月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為每週25.5組，較5月微減每週0.1組。另外，6月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約每週2組，較5減少每週0.5組。

何世昌指出，6月新建案市況與5月差異不大，新公開銷售的建案依然一支獨秀，但需注意新案的蜜月期大幅縮短；除了少數特例外，新案高人氣蜜月期通常僅能維持2.5個星期左右，之後來客與成交組數就快速走低。但在疫情爆發與升息之前，新案蜜月期往往能維持1個月左右時間，如今蜜月期已減少1.5個星期。

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但住展雜誌提到，近期指標建案回籠客比例有增加趨勢，且成交比率也有略升的跡象，但動能是否能延續下去，是7月市況回穩的關鍵因素之一。

何世昌則認為，雖然目前新建案市況還不到悲觀的程度，房價也屹立不搖，但大環境不友善的因素除了升息與疫情之外，經濟衰退疑慮也正在形成新的風暴，外部環境對房市的干擾將一波接著一波；假如干擾的時間拖到8月、9月，市況還未好轉且分數持續下探，就要留意風向球近一年趨勢線是否會轉為下彎。（編輯：翟思嘉）1110707