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公股銀青安房貸傾向續辦 減半碼優惠延長待評估

2022/10/12 17:51
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（中央社記者張璦台北12日電）財政部旗下公股銀行，辦理青年安心成家購屋優惠貸款，實施期程原延至今年底；財政部今天召集公股高層開會，官員表示，僅為初步交換意見，原則上傾向續辦，至於升息循環下，減半碼優惠是否同步延長，仍待評估。

財政部協調公股銀行於民國99年12月1日開辦青年安心成家購屋貸款，實施期程原本延至今年底，協助無自有住宅家庭購置住宅，提供多元優惠利率選擇。

今年3月中央銀行調升利率1碼，為減輕民眾購屋成家資金負擔，財政部協調各公股銀行，讓青安貸款基準利率僅調升半碼，相關成本由公股銀行自行吸收。6月央行再升息半碼，當時財政部指出，青安貸款基準利率減少半碼（1碼為0.25個百分點）優惠，將延長至今年底止。

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財政部今天召集公股高層開會，針對青安房貸措施交換初步想法；財政部官員表示，青安房貸在市場仍有一定需求，原則上傾向續辦，但各行庫具體意見尚待整合；同時，目前升息等不確定因素仍多，公股以自有資金辦理青安，減半碼優惠是否延長須再溝通。

此外，財政部統計，截至今年8月底止，已協助32萬9309戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達新台幣1兆3592億元。（編輯：張均懋）1111012

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