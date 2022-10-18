日圓狂貶逼近150 專家揭關鍵在日本央行堅持寬鬆

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）日圓跌跌不休，近日更再摜破149價位，創32年新低。日圓的避險光環為何失色，甚至淪為最弱亞幣，學者專家直言，實體經濟與金融因素均導致日圓走貶，尤其日本與全球央行緊縮方向背道而馳，更是日圓超貶關鍵。

今年以來美元獨強，亞幣掀起競貶潮，其中日圓兌美元貶勢最重，今年初還在113上下震盪，而後彷彿搭上「失速列車」，匯價急墜，接連闖過120、130、140，近日更貶破149，距150只差臨門一腳，改寫32年新低。

亞幣齊聲貶值，不過因日圓貶幅最重，使得台灣的哈日族換匯仍可持續撿便宜。根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價9月中旬小幅回升後，又再次下滑，今天一度下探0.2182元，接近9月上旬的低點。哈日族若想要準備旅費，建議仍以「分批換匯」為原則，有助於把握便宜日圓。

傳統避險貨幣除了美元、瑞士法郎，日圓也名列其中，但今年日圓狂貶，哈日族開心換旅費之餘，不免好奇，日圓到底出了什麼事。

台經院景氣預測中心主任孫明德就實體經濟與金融兩大面向分析日圓貶值原因，他指出，受到原物料價格上漲、歐美需求走弱等因素影響，日本貿易赤字持續擴大，疫情影響內需消費及觀光更是雪上加霜，需求不足，使得日圓缺乏支撐力道。

金融方面，孫明德表示，美國聯準會為了打壓通膨，升息力道猛烈，日本卻依然延續低利率政策，日美利差擴大，也讓日圓貶勢難止。

孫明德舉「渡邊太太」現象為例，這個名詞最早由經濟學人提出，泛指日本的投資散戶。由於日本是零利率國家，家庭主婦把丈夫賺的錢放在銀行沒有利息，而且日本銀行比台灣更國際化、提供各種外匯理財商品，因此購買外幣或國外共同基金成為日本家庭主婦普遍的理財方式。

「沒事套利、有事避險」，孫明德指出，渡邊太太發現國外出現異常狀況時，就會把錢換回日圓，造成日圓暴漲；但現在正是利差擴大、資金前進海外的好時機，美元獨強狂吸資金，渡邊太太忙著套利，這樣的操作也讓日圓缺乏支撐。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠接著指出，美國聯準會大舉升息，各國央行貨幣政策也都趨向緊縮，但怎麼升、幅度都很難追上美國，「只能看美國的車尾燈」；在此同時，日本還是持續寬鬆，市場資金當然全力做空，「日圓貶那麼多，除了體質不佳，國際做手也對日圓上下其手，因此成為年初以來貶值最大的主要貨幣」。

至於日圓何時能夠止跌，孫明德分析，隨著亞洲國家陸續解封，觀光人潮將帶動日圓需求大增，以及日本央行緊盯匯率、必要時不排除進場干預，均有助日圓抗貶，但也僅是緩和跌勢；日圓能否止跌回升，後續要觀察美國聯準會政策走向，還有明年日本央行總裁黑田東彥的繼任人選。（編輯：翟思嘉）1111018