在野要求為日圓貶值負責 日本央行總裁：不請辭

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（中央社東京18日綜合外電報導）日圓持續走貶，甚至來到1美元兌149日圓的32年新低，讓日本在野黨要求堅持維持貨幣寬鬆政策的日本央行總裁黑田東彥下台負責，但黑田東彥認為貨幣寬鬆有其效果，不會請辭。

日本產經新聞報導，日本銀行（中央銀行）總裁黑田東彥今天在眾議院預算委員會備詢，面對在野黨議員砲轟應為日圓貶值及物價高漲請辭負責時說，「我不打算請辭」，並認為「異次元貨幣寬鬆」（黑田所採取的非傳統貨幣寬鬆政策的通稱）有消除通貨緊縮及增加雇用機會的效果。

立憲民主黨議員階猛引用日本教育家新渡戶稻造的著作「武士道」說，黑田東彥讓日圓貶值造成物價高漲，讓人民生活痛苦，「身為日本人，如果有武士魂的話，一般就會乾脆地辭職」。

TBS電視台報導，日圓匯價今天一度貶到1美元兌149日圓，創32年來新低水準。談到重新檢視目前貨幣政策的部分，首相岸田文雄在同場合備詢時僅說，「會跟日本銀行合作來進行」。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1111018