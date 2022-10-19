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股匯齊跌 新台幣失守32大關續創近6年新低

2022/10/19 18:03（10/19 18:45 更新）
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新台幣匯率19日失守32元大關，收在32.022元，創下近6年新低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣匯率19日失守32元大關，收在32.022元，創下近6年新低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）地緣政治風險升溫，衝擊市場信心，不只台股下挫，新台幣匯率今天正式失守32元整數大關，收盤收在32.022元，貶值2.8分，創下近6年新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額15.005億美元。

俄羅斯總統蒲亭威脅動用核武，引爆市場對國際局勢前景的憂心，雖然美股齊揚，但費城半導體指數偏弱，台股今天開低震盪，收在最低點12976.76點，萬三整數關卡失守，外資也賣超台股逾百億元。

外匯交易員指出，除了台股走弱，日圓破底、人民幣續跌，均令亞幣承壓，新台幣今天以31.99元開盤後，受到外資賣超台股且擴大匯出影響，匯價走弱，盤中最低為32.039元，終場失守32元整數關卡，收在32.022元，創下近6年新低。

對於新台幣匯率貶破32元大關，外匯交易員直言意料之中，畢竟新台幣趨貶的方向沒有改變，匯價也早已兵臨城下，貶破整數關卡只是時間早晚的事；不過32元是重要心理價位，近日也看到出口商進場拋匯、提供支撐，近期應該會先盤整一陣子，靜待新的議題發酵。

外匯交易員指出，美國聯準會升息循環尚未止步，強勢美元還會持續一段時間，而中國罕見延後公布經濟數據，市場憂心恐怕是數字很難看，若經濟低迷、人民幣匯率持續下探，將拖累新台幣走勢。（編輯：張均懋）1111019

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