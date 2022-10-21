日圓匯率創32年新低 一度貶至1美元兌151日圓

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）日圓昨天在外匯市場一度貶值至1美元兌150日圓，今天續貶，盤中出現一美元兌151日圓的新低價位，刷新32年來的新低水準。

日本放送協會（NHK）報導，21日倫敦外匯市場投資人預估美國將加速升息，導致日圓持續貶值，一度跌至一美元兌151日圓。

時隔約14年，美國的長期利率上升至4.2%，投資人再度意識到美日利率差距可能拉大，因此加速搶購美元、拋售日圓。

日圓於今年9月底來到一美元兌144日圓，10月12日跌至一美元兌146日圓，之後續跌。昨天（20日）一度跌破一美元兌150日圓。

鑑於日本政府及日本銀行（央行，簡稱日銀）9月22日曾進行大規模的市場干預，購入日圓、拋售美元，因此昨天市場人士對於日本政府和日銀是否再度大規模干預市場懷警戒心，但日圓仍續跌。

日本電視台新聞網（NNN）報導，相較於2011年日圓升值至一美元兌75.32日圓的情形，這11年間，日圓貶了一半。昨天日圓貶至一美元兌150日圓，今天上午日本財務大臣鈴木俊一再度強調，不排除干預市場，以牽制投機的動向。

不過，日銀總裁黑田東彥今天在東京的一場會議上致詞時表示，仍將持續維持現行的寬鬆金融政策。

對於政府和日銀不同調的情形，企業等已發出批評聲浪。（編輯：高照芬）1111021