地方創生券使用率僅9.2% 綠委促檢討精進加碼券

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民進黨立委林宜瑾（右起）、許智傑、林楚茵16日舉行「加碼券總檢討，錢要花在刀口上」記者會指出，盤點各部會加碼券執行率，動滋券、地方創生券的使用率都低於4成，地方創生券使用率更僅9.2%，認為政府應精進使用通路數與回饋方式。中央社記者郭日曉攝 111年5月16日

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（中央社記者郭建伸台北16日電）去年各部會配合振興券推出加碼券，但民進黨立委許智傑等人指出，盤點各部會加碼券執行率，動滋券、地方創生券的使用率都低於4成，地方創生券使用率更僅9.2%，認為政府應精進使用通路數與回饋方式。

民進黨立委許智傑、林宜瑾、林楚茵今天舉行「加碼券總檢討，錢要花在刀口上」記者會。

許智傑指出，根據統計，抵用率前三名分別是好食券95.1％、農遊券93.3％、藝FUN券85.6％，但動滋券和地方創生券使用率都低於4成，地方創生券更只有9.2%。

許智傑建議，未來若要振興通路少的產業，政府應直接推出行動支付回饋，使原本就有意願消費的民眾，增加更多誘因，避免政府編列龐大預算卻因通路少，導致抽到票券的民眾興致缺缺。

林宜瑾指出，根據經濟部統計，好食券消費類別中，百貨美食街占50.15%、餐飲46.03%、糕餅2.6%，但觀光工廠及夜市與市場攤販僅1.22%，數位綁定五倍券才有機會獲得好食券，讓許多只收現金的攤商看得到吃不到，建議將來若有類似計畫，應考量民眾與基層商家的使用便利性。

林宜瑾也指出，動滋券經費執行率僅34%，使用率偏低，根據體育署數據，全台動滋券合作店家達2689家，其中台北市有近500家，但如台南市僅152家、彰化縣更只有64家，顯示合作店家有嚴重的城鄉差距。

林楚茵表示，雖然藝FUN券使用率達85%，但文化部必須審慎評估「藝FUN NEXT APP」的未來規劃方向，經過兩次藝FUN券後，APP後台的民眾藝文消費使用行為數據，是否可轉作未來政策研擬用途等，別讓藝FUN NEXT淪為蚊子APP。（編輯：郭無患）1110516