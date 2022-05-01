五倍券逾2344萬人領取 經部：有效刺激餐飲零售業

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經濟部表示，五倍券確實達到振興經濟效果，餐飲、零售業自去年10月起明顯回溫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北1日電）五倍券領用期限已在4月30日截止。經濟部表示，統計五倍券領取人數逾2344萬人、占符合領取資格人數98.85%，總領取數超過三倍券，餐飲、零售業自去年10月起也明顯回溫，確實達到振興經濟效果。

經濟部今天發布新聞稿，五倍券去年10月發行後，餐飲業及零售業明顯回溫。從經濟部統計處每月統計可知，餐飲業去年10月的營業額終止連續5個月負成長，且去年10月至12月及今年2月與3月營業額，都創下歷年同月新高。

零售業去年10月與11月及今年1月更創下歷年單月新高，經濟部表示，顯見五倍券在民眾高度支持下，確實已有效刺激內需市場，達到振興經濟的效果。

根據經濟部統計，領取紙本五倍券的民眾約1922萬人，選數位綁定者約422萬人，總計五倍券領用數逾2344萬人，超過三倍券的總領用數2332萬人。經濟部推出數位綁定可加碼獲得好食券及允許共同綁定、回饋時間縮短等精進措施下，綁定數位五倍券的民眾也較數位三倍券多出241萬人，成長超過1.3倍。

此外，數位五倍券已回饋金額逾新台幣207.75億元，占數位綁定總回饋金額211.18億元達98.37%。經濟部提醒，民眾如果選擇數位五倍券綁定電子票證，記得在6月底前到四大超商靠卡領取回饋額度，一旦逾期就無法獲得回饋金，務必把握自身權益。

在紙本五倍券兌領上，根據財政部統計，截至4月28日止，紙本五倍券的兌領總金額已逾915.33億元，約占可兌領總金額961.11億元的95.23%。經濟部提醒，店家收取的紙本五倍券，在今年6月底前都可以到全國逾6200家金融機構（包括銀行、郵局、農漁會、信用合作社）進行兌領。

儘管五倍券領用期限已截止，但經濟部表示，為了保障今年4月出生的新生兒領券權益，如果新生兒的生母或生父具領取五倍券資格，只要憑新生兒出生證明或健保卡或戶口名簿等文件，仍可在5月底前到郵局領取等值的郵政禮券。（編輯：楊凱翔）1110501