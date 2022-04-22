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振興五倍券
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五倍券效期倒數8天 經部籲盡快領用

2022/4/22 18:00
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（中央社記者梁珮綺台北22日電）振興五倍券使用期限剩下8天，經濟部今天表示，配合五一勞動節假期，郵局30日全國各據點皆無營業，若選擇領取紙本券，務必在29日前至郵局領取。

去年5月本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，全台疫情警戒一度提升至三級，重創餐飲、觀光等產業，為提振疲軟不已的內需經濟，政院去年推出五倍券，分為紙本券與數位綁定2種形式，使用期限為110年10月8日至今年4月30日。

經濟部中小企業處表示，全台有2372萬人符合領取資格，截至今天下午3時止，已有約2343萬人領取，占符合領取資格人數的98.78%；而根據財政部統計，截至20日止，紙本五倍券兌領總金額已逾新台幣895億元，約占可兌領總金額的93.21%。

由於使用期限剩下8天，中企處提醒民眾盡快領用，值得注意的是，配合五一勞動節假期，郵局30日全國各據點皆無營業，若選擇領取紙本券，務必在29日前至郵局領取。

至於4月新生兒，只要父母具備領取五倍券資格，可到郵局領取五倍券或等值郵政禮券，統計顯示，截至21日，已有3520名新生兒領取。

另外，選擇綁定電子票證的民眾，6月30日前可到四大超商靠卡領取回饋額度，中企處提醒，逾期的話將無法獲得回饋金。（編輯：楊蘭軒）1110422

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五倍券4/30到期 經濟部籲民眾盡快領用
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