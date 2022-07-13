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花蓮業者加碼國旅優惠 主題樂園票價折抵賞鯨船票

2022/7/13 16:56（7/13 17:11 更新）
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中央推出「悠遊國旅補助」15日即將上路，花蓮海洋公園攜手5家賞鯨業者，加碼再推門票折抵船票優惠，賞鯨業者13日受訪表示，盼能衝高單日搭船人數。中央社記者張祈攝 111年7月13日
中央推出「悠遊國旅補助」15日即將上路，花蓮海洋公園攜手5家賞鯨業者，加碼再推門票折抵船票優惠，賞鯨業者13日受訪表示，盼能衝高單日搭船人數。中央社記者張祈攝 111年7月13日
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）悠遊國旅補助方案15日將上路，花蓮旅宿業者已提前感受到遊客蠢蠢欲動，暑期期間訂房率逾8成，有飯店暫停7月新訂房；海洋公園攜手賞鯨業者，推出門票、船票折抵優惠。

交通部觀光局實施悠遊國旅補助方案，自由行旅客於平日（週日至週四）住宿合作旅宿，每晚住宿最高折抵新台幣1300元；自由行遊客全台主題樂園平日則可享門票3折優惠。

主題樂園平日入園3折優惠，花蓮遠雄海洋公園加碼推出抽獎活動，最大獎為電動機車；另外，票價還可全額折抵賞鯨船票，最多只要花新台幣900元就可賞鯨、海洋公園玩透透。

賞鯨業者王登義說，5家賞鯨業者共7艘船與海洋公園合作，暑假期間每天約1000人次出海量，期望藉由合作衝高到單日2000人次；業者呂世明說，現在是飛旋海豚、熱帶斑海豚出沒旺季，還有機會直擊偽虎鯨。

瑞穗天合國際觀光酒店指出，7月整體住房率高達9成5，已暫停承接新訂房，8月訂房率近9成，只剩零星平日可訂房；福容大飯店花蓮店指出，去年暑假訂房率不到5成，今年平均上看8成，還在持續增加中。

因應悠遊國旅補助，福容飯店7月15日至12月15日預定官網、會員APP或電話訂房，選擇週日至週四入住，最高每房折抵1300元，再享價值超過2500元館內設施、餐飲及館外旅遊行程抵用券。

花蓮理想大地渡假飯店配合國旅補助，暑假期間開放落羽松樹下野餐活動，即日起至8月31日，下午4時至5時，含餐點每人600元。（編輯：陳仁華）1110713

交通部觀光局15日起推出悠遊國旅補助方案，主題樂園可享門票平日3折優惠，花蓮遠雄海洋公園加碼推出抽獎活動，且票價還可全額折抵賞鯨船票，最多只要花新台幣900元就可賞鯨、海洋公園玩透透。中央社記者張祈攝 111年7月13日
交通部觀光局15日起推出悠遊國旅補助方案，主題樂園可享門票平日3折優惠，花蓮遠雄海洋公園加碼推出抽獎活動，且票價還可全額折抵賞鯨船票，最多只要花新台幣900元就可賞鯨、海洋公園玩透透。中央社記者張祈攝 111年7月13日
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