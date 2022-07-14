雲林振興經濟拚觀光 消費滿500元可抽特斯拉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣長張麗善今天宣布，從即日起至10月31日透過「慢遊雲林APP」，在雲林消費旅行，可獲住宿抵500元優惠，在雲林累計發票金額達500元，可抽價值百萬元名車特斯拉等大獎。

雲林縣政府今天舉辦「振興觀光、慢遊雲林」記者會，張麗善和文化觀光處長陳璧君等人出席，說明雲林振興觀光5大方案，包括百萬名車抽特斯拉、百萬消費‧住宿券、百萬自駕遊補助、百萬團體旅遊獎助和百萬安心旅遊補助。

張麗善致詞時表示，觀光是驅動經濟發展的重要引擎，更與地方產業永續發展有相互加乘效果，上一波五倍券遊雲林抽汽車創造新台幣15億元觀光效益，此次振興觀光方案，希望經濟效益能創新高。

張麗善表示，民眾從即日起至10月31日在雲林縣境內消費滿100元以上發票，透過慢遊雲林app進行登錄，累計消費金額達500元就可以獲得一組抽獎序號，消費累計金額越多，抽中大獎機會越高，可抽特斯拉、Gogoro、iPhone等大獎。

還有百萬消費‧住宿券，只要遊客來雲林，2天一夜住宿在與慢遊雲林APP合作的縣內60幾家飯店、旅宿業者，除國旅補助之外，亦可再享500元住宿實質折抵優惠，還有7大商圈、觀光工廠、特色店家、微冊角落等合作店家均可享購物折抵好康。

另百萬自駕遊補助，遊客來到雲林，除可透過慢遊雲林APP知道好吃、好玩之外，如規劃雲林縣境內2天1夜自駕暢遊，更可獲補助800至1000元補貼好康；百萬團體旅遊獎助，不限平假日，每團人數15人以上，住宿於雲林縣境內合法旅宿業，並造訪指定景點，即可獲得補助2萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

百萬安心旅遊補助則是7、8月推出「類畢旅」，9、10月的「類蜜旅」，以及「與神同行」及「巷仔內好七逃」等四大主題，提供不同族群遊客，透過安心旅遊深度體驗雲林美好風光。

配合國旅振興方案，劍湖山世界從15日至8月31日止，推出水陸一票暢玩，平日入園享3折優惠；劍湖山渡假大飯店也推出「全家玩樂園」專案，買大送小兒童住宿免費，再享一泊二食與主題樂園兩日暢遊門票，每房只要7755元起，平日入住還可折抵1300元。（編輯：卞金峰）1110714