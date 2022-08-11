因應中國暫停進口 農委會媒合超商上架文旦

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）中國持續停止進口台灣農漁產品，農委會今天表示，協助多元促銷柚子，也在超商上架，並開發國際市場；盼國人協助農民產銷，讓台灣自己吃就夠，何必賣給中國。

農業委員會農糧署署長胡忠一今天在中秋文旦柚預購記者會接受聯訪表示，這5、6年來，文旦柚出口到中國，從2000多公噸增加到3000多公噸；去年在中國市場是4821公噸，現在中國暫時進口，將把這些柚子數量轉為國內行銷。

胡忠一說，國內行銷以2500公噸為目標，另外，去年加工為1000公噸，今年增加150公噸。外銷則以香港、加拿大、新加坡、日本為主要市場，今年預計1000公噸。農委會已盡全力推動，並以國內通路、農會系統、生鮮加工冷鏈系統、副產品等合作，有信心確保今年的文旦柚產地價格。

胡忠一表示，這次與台灣文旦的10大產區策略聯盟合作，精選有產銷履歷的柚子盒裝，或散裝、鮮果盒方式販售，提供消費者預購，預計在8月中旬、下旬開始採摘量產販售。消費這些文旦可縮短食物里程，有助降低碳足跡排放。

農委會副主委黃金城補充表示，中國禁止進口台灣的柚子，農委會已經很習慣了。台灣文旦產區品質優，因中國暫停進口文旦柚，可因應時間很短，國外市場的銷售預計1000公噸，其他的量轉為國內多元銷售、加工產品。

黃金城說，柚子辭水後可耐久放，放愈久愈吃愈甜，希望透過超商通路，讓民眾一起協助解決這次的文旦產銷衝擊。若此模式可成功，將來文旦行銷可自己處理，除國內加工也將開拓國際市場，「賣到全世界去，何必要賣給中國吃，我們自己吃就差不多了」。希望國人協助農民，讓文旦促銷可平穩度過，價格平穩以專心農務。

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台南市麻豆農會總幹事孫慈敏也是台灣文旦十大產區聯盟召集人，她致詞說，與企業大手牽小手，可以善盡企業社會責任，將最好的農產品提供給消費者。

農糧署表示，攜手全家便利商店自10日起於全國超過4000間店鋪上架國產文旦柚，包含鮮果及其加工等多元商品，提供消費者選購。10大產區新鮮直送，包括台南市麻豆區、花蓮縣瑞穗鄉、新北市八里區、雲林縣斗六市、宜蘭縣冬山鄉、花蓮縣玉里鎮、台南市下營區、嘉義縣竹崎鄉、苗栗縣西湖鄉及台東縣東河鄉的文旦。（編輯：李錫璋）1110811