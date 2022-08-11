台灣食品全球GO計畫總經費2億 補助廠商分散市場至美日韓等13國

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經濟部11日提出經費2億元的「台灣食品全球GO」計畫，協助業者因應中國暫停輸入台灣食品。圖為民眾在大賣場採購商品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）為協助業者因應中國暫停輸入台灣食品，經濟部以新台幣2億元經費推動「台灣食品全球GO」計畫。經濟部長王美花今天估算，本次計畫預計可為廠商增加約6000萬美元收入，也可協助廠商分散全球行銷。

中國突禁止台灣上百家食品進口，經濟部為協助業者快速因應，今天提出經費2億元的「台灣食品全球GO」計畫，將從拓銷面、輔導面及金融面三大面向，協助食品加工業者度過難關。

王美花今天出席「工具機產業規範關鍵影響力發表會」前受訪表示，這陣子廠商因兩岸貿易受阻礙，因此政府要幫台灣的食品甚至農產品，做更多行銷。

王美花說，經濟部緊急決定以2億元經費，協助廠商進行國際與國內行銷，大致上目標挑選13國，包括新加坡、馬來西亞、越南、韓國、日本、美國等。

王美花說明，廠商若到國外網站行銷，經濟部會給予10萬元補助，找通路行銷，每場次補助20萬元，最高共100萬元，若參與機動行銷團，經濟部也會配合協助。

王美花說，經濟部也會另外推出共同促銷活動，在新加坡、馬來西亞等國行銷商品，目前至下半年，也有許多食品相關的活動、展覽可搭配行銷，預計能讓2000家次的廠商受惠。

王美花強調，盼藉這次計畫能協助廠商更分散市場，也讓更多國家看到台灣美食，她估算這次計畫，預計可為廠商增加約6000萬美元收入，經濟部後續也會積極協助業者。（編輯：黃國倫）1110811

廠商若到國外網站行銷，經濟部會給予10萬元補助。（經濟部提供）

經濟部長王美花估計，台灣食品全球GO計畫可為廠商增加約6000萬美元收入。（經濟部提供）