輸中貨品被要求改標 王美花：近兩日廠商反映趨緩

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中國近期嚴格要求台灣出口貨品標註中國台灣或中華台北。經濟部長王美花11日表示，這兩天廠商反映的情形有比較緩和。圖為高雄港區一艘貨櫃船靠泊。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）中國近期嚴格要求台灣出口貨品標註中國台灣或中華台北。經濟部長王美花今天表示，這兩天廠商反映的情形有比較緩和。她重申自台灣出口的產品，無論目的地，都應遵守「貨品輸出管理辦法」規定。

王美花今天出席「工具機產業規範關鍵影響力發表會」，在會前受訪。媒體問及中國近日開始嚴格要求台灣出口的貨品或文件，必須標註中國台灣或中華台北，否則不予放行等議題。

王美花表示，自台灣出口的貨品，一定要按照貨品輸出管理辦法規定辦理，無論輸出到任何國家都是一樣，產品在出關時，廠商要標示中華民國、中華民國台灣或台灣製造都可以。

王美花說，至於產品在中國被海關要求標示的部分，廠商都有回饋意見，經濟部也會與海關合作，將相關資訊搜集後，與中國海關聯繫，經濟部也會每天掌握相關案例。

對於相關情形近日發展情況，王美花透露，這兩天廠商的反映有比較緩和下來；至於是否有特定產品類別受影響？王美花說，根據廠商上週反映，並沒特定是哪些產品受影響。

媒體問及中國軍演對於台灣天然氣存量、供電穩定影響。王美花說，台灣的夏季天然氣存量有10天至11天，這表示本週以來，天然氣的船進港並未受到影響。

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王美花強調，中國這樣對台海和平穩定的挑釁行為，當然要譴責，總統蔡英文也多次宣示要保衛主權，台灣沒有挑釁，也希望區域能維持和平。

王美花說，觀察中國目前這週以來的軍演，無論是航空、海運的進出口，都沒受影響，雖然當然要譴責中國軍演，但我方也可以做到不影響相關航運出入。（編輯：張均懋）1110811