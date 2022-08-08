中國要求產地標註 經部：廠商可提供資訊協處
2022/8/8 20:56（8/8 21:16 更新）
中國近期要求產品產地標註「中國台灣（Taiwan, China）」等狀況，經濟部表示，若廠商遭遇上述情形，可提供有關資訊給經濟部貿易局，以利協助、處理。圖為停靠高雄港貨櫃船進行貨櫃裝卸作業。（中央社檔案照片）
（中央社記者鄭鴻達台北8日電）中國近期要求產品產地標註「中國台灣（Taiwan, China）」等狀況，經濟部今天表示，與財政部等相關部會第一時間已掌握業者反映，若廠商遭遇上述情形，可提供有關資訊給經濟部貿易局，以利協助、處理。
美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國陸續宣布對台灣的食品、農漁產品等多項禁令，後續再度要求輸往中國大陸的多項產品或零組件、或是相關文件需標註「中國台灣」等措施。
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對此，經濟部表示，與財政部等相關部會第一時間皆已掌握業者反映相關資訊，時時關注並與公協會等保持密切聯繫，以便會同相關部會協助業者妥為因應。
經濟部提醒，若出口貨品到中國，有遭中方海關擋關要求標示「中國台灣」，或要求文件應加註「中國台灣」等具體個案，廠商可提供關別、進口商、報關行、產品名稱等相關資訊給經濟部貿易局，以利財政部關務署洽中國海關聯絡點協處。（編輯：林克倫）1110808
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