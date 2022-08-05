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赴裴洛西午宴遭卡關報復？ 和碩：中國廠區營運正常

2022/8/5 13:06
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（中央社記者吳家豪台北5日電）總統蔡英文3日宴請美國聯邦眾議院議長裴洛西，代工廠和碩副董事長程建中為台灣企業少數代表，如今傳出和碩中國廠區出貨被卡。和碩今天發布重大訊息說明，目前中國廠區營運一切正常，並無停工或停止出貨。

蔡總統3日偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人在台北賓館午宴接待裴洛西（Nancy Pelosi），晶圓代工廠台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中都是座上賓。

由於和碩在中國設廠，客戶包括蘋果等美商，程建中出席裴洛西午宴引起業界關注。

工商時報今天報導，裴洛西離台後，國內社群平台傳出和碩中國廠出貨被卡，原因可能與程建中代表和碩出席裴洛西午宴有關。

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報導指出，和碩蘇州廠名碩所在地海關引用2015年公告的台灣稱謂規定，即日起攔檢往來蘇州地區的貨物，外箱若標示「台灣」而非「中國台灣」就退運，除非更改印刷或重貼標籤，對包括名碩在內的當地台商造成不便。

法人表示，和碩在中國昆山廠和上海廠生產iPhone，今年聚焦改善獲利能力，期望透過生產良效率提升及成本管控推升營業利益率，並持續擴充越南、印度與美國產能，以降低生產風險。（編輯：潘羿菁）1110805

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